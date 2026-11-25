Μετά την απόκτηση της Μελίνας Εμμανουηλίδου, η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο να κάνει ακόμα μία σημαντική μεταγραφή Ελληνίδας παίκτριας. Συγκεκριμένα η Ένωση είναι μια ανάσα από το να αποκτήσει και την Στέλλα Χριστοδούλου, μια από τις μεγαλύτερες πασαδόρους που έχει βγάλει η χώρα μας.

Η Χριστοδούλου στα 35 της επιστρέφει στα γήπεδα, καθώς είχε μείνει εκτός για έναν χρόνο λόγω εγκυμοσύνης. Πρόκειται για μια σπουδαία πασαδόρος που στην μεγάλη της καριέρα έχει κατακτήσει 8 πρωταθλήματα Ελλάδας και 8 Κύπελλα, ενώ έχει σηκώσει με τον Ολυμπιακό και το Challenge Cup, όπου και είχε αναδειχθεί και MVP των τελικών.

Με την Εθνική έχει 125 συμμετοχές και σίγουρα στην ΑΕΚ θέλουν με την απόκτησή της να προσθέσουν ποιότητα και εμπειρία μαζί, προκειμένου να παλέψουν στην συνέχεια για ό,τι καλύτερο. Μένει να δούμε αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ενώ το σίγουρο είναι πως η Χριστοδούλου είναι μια παίκτρια που μπορεί να κάνει την διαφορά και με την ποιότητά της, αλλά και με την εμπειρία της.