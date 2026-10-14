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Volley League Γυναικών: Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος
14/10/2026
ΒΟΛΕΙ

Volley League Γυναικών: Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος

Φώτης Καρακούσης

Η Volley league Γυναικών ανοίγει αυλαία και η ΕΟΠΕ γνωστοποίησε τους διαιτητές της πρεμιέρας με το ματς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ να ξεχωρίζει.

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Με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ να ξεχωρίζει, ξεκινάει το Σάββατο το πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών. Την Τετάρτη η ΕΟΠΕ έκανε γνωστό το πρόγραμμα, αλλά και τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στην πρεμιέρα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Το πρόγραμμα και οι διαιτητές όλων των εθνικών πρωταθλημάτων για το διάστημα 17-21 Οκτωβρίου 2026.

Volley League Γυναικών – 1η αγωνιστική

Γυμναστήριο Μετς, 17.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ε.Κ.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Πρέντζας, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Γραμματεία: Μπίτσικα.

Γυμναστήριο Μαρκοπούλου, 18.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Σ. Άρης

Διαιτητές: Γεωργιάδης Στ., Κουτσούλας, Παρατηρητής: Γεροθόδωρος, Γραμματεία: Μισιάκα.

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 18.00: Ζ.Α.Ο.Ν. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Μεταξά, Παρατηρητής: Πέρρος, Παρατηρητής: Ταλάρου.

Γυμναστήριο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ., 19.00: Α.Ο. Θήρας – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Διαιτητές: Νικάκης, Τόλιος, Παρατηρητής: Πολίτης, Γραμματεία: Λορέντζου.

Γυμναστήριο «Γ. Γεννηματάς» Βούλα, 19.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Σ.Π. Θέτις – Πανιώνιος Betsson

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Βελώνης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Γραμματεία: Ιωάννου.

Γυμναστήριο Μίκρας, 19.00: Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Σ. Ελπίς

Διαιτητές: Τσιούλα, Μαυρίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Ιωάννου, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου».

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