Χάνταβα: «Είμαστε ασφαλείς τώρα, ο στρατός έχει αναλάβει και περιμένουμε να ανοίξει ξανά το αεροδρόμιο»

Καθησυχαστική εμφανίστηκε με νέο ποστάρισμα στα social media η Εύα Χάνταβα, η οποία περνάει δύσκολες ώρες στο Νεπάλ, ελέω των μαζικών διαδηλώσεων, λόγω της ακραίας πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής έχουν πάρει βίαιες διαστάσεις, με το κοινοβούλιο να τυλίγεται στις φλόγες.

Ωστόσο, η ΕΟΠΕ σε άμεση συνεργασία με τον Υπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση κινήθηκαν άμεσα και εξασφάλισαν την ασφαλή επιστροφή της αθλήτριας του βόλεϊ στην χώρα μας.

Όπως η ίδια ενημέρωσε μέσω story στο Instagram, είναι ασφαλής και περιμένει από τον στρατό που έχει αναλάβει την κατάσταση, να ανοίξει και πάλι το αεροδρόμιο για να πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα.

«Σας ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον σας. Είμαστε ασφαλείς τώρα. Ο στρατός έχει αναλάβει και περιμένουμε να ανοίξει ξανά το αεροδρόμιο», έγραψε χαρακτηριστικά.