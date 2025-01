Η «Queen Wen Tennis School» της Κινγουέν Ζενγκ, κάνει το τένις «in» στην Κίνα

Η Κινγουέν Ζενγκ, έχει μεταμορφώσει εντελώς το τοπίο του τένις στην Κίνα κι έχει γίνει σύμβολο για τους νέους αθλητές και αθλήτριες, που ονειρεύονται να ακολουθήσουν μια καριέρα σαν τη δική της. Πλέον, το όνομά της φιγουράρει στην «Queen Wen Wuhan Qisheng Grand Slam Tennis School», τη νέα σχολή τένις που αποδεικνύει την τεράστια επιρροή που έχει στην χώρα της. Το παρατσούκλι «Queen Wen» το οποίο τής έχει αποδοθεί από τους αμέτρητους θαυμαστές της είναι μια αναγνώριση της μέχρι τώρα πορείας της στο παγκόσμιο τένις.

Ένας τελικός στο Αυστραλιανό Όπεν, το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ασίας στο μονό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο τελικός του WTA και μια θέση στις πέντε κορυφαίες παίκτριες του κόσμου είναι μερικές από τις διακρίσεις της 22χρονης τενίστριας που έκαναν το 2024 την καλύτερη σεζόν της καριέρας της.

Watch this space, Zheng Qinwen is going places! 🎾🇨🇳 #Paris2024 | #Olympics | @ITFTennis pic.twitter.com/yRbpmjznci

Η ίδια πέρα από μία κορυφαία αθλήτρια, είναι ένα σύμβολο ελπίδας, έμπνευσης και αλλαγής. Στην πατρίδα της, η Ζενγκ έχει καταφέρει να βάλει το τένις σε εκατομμύρια σπίτια και να παροτρύνει κι άλλα άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας να το δοκιμάσουν. Η ίδρυση της σχολής τένις στο Ουχάν, στα εγκαίνια της οποίας παραβρέθηκε ο πατέρας της, σηματοδοτεί τη δέσμευσή της να δημιουργήσει μια νέα γενιά πρωταθλητών, ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί μπορεί να καλλιεργήσει το ταλέντο του.

Η «Queen Wen» έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, με την εμπορική της αξία να εκτοξεύεται. Το 2024, βρέθηκε στην τέταρτη θέση της λίστας με τις πιο ακριβοπληρωμένες αθλήτριες, κερδίζοντας το αστρονομικό ποσό των 20,6 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε έναν χρόνο.

The Wuhan Municipal Sports Bureau's signed a three-party cooperation agreement with Zheng Qinwen's representative to establish the Queen Wen Wuhan Qisheng Grand Slam Tennis School at the Wuhan Municipal Sports School. Zheng Qinwen's father, Zheng Jianping, unveiled the school and… pic.twitter.com/zOYo6ZK9dr