Αν ανοίξει κανείς σήμερα να δει τα αποτελέσματα του τελικού των 800μ γυναικών στα αμερικανικά trials θα βρει το όνομα της Αθίνγκ Μου στο τέλος της λίστας με χρόνο 2:19.69. Η πρώτη σκέψη πως έγινε κάτι φοβερό θα διαδεχθεί την ελπίδα πως τα αποτελέσματα είναι λάθος και τότε θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Η Αμερικανίδα σταρ έπεσε στη διάρκεια της κούρσας, γεγονός που της κόστισε το Ολυμπιακό εισιτήριο.

Λίγα μέτρα μετά την εκκίνηση, στο σημείο που οι αθλήτριες αφήνουν τις διαδρομές τους και συγκλίνουν κυρίως στον πρώτο διάδρομο, η Αθίνγκ Μου φαίνεται πως παραπάτησε με αποτέλεσμα να πέσει όσο οι αντίπαλές της την προσπερνούσαν για να συνεχίσουν την κρίσιμη κούρσα. Η Μου σηκώθηκε και προσπάθησε να ανακάμψει όμως φαίνεται πως στη συνέχεια «παράτησε» την κούρσα και έτσι τερμάτισε σε 2:19.69. Η ευκαιρία να διατηρήσει τον τίτλο της στους ερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες χάθηκε και μόνο ένα τεράστιο και παράδοξο θαύμα, που θα απαιτούσε πέντε Αμερικανίδες συναθλήτριές της που έχουν επίσης 3 το όριο για τους Ολυμπιακούς να αποσυρθούν ώστε να βρει τη θέση της στην πρώτη τριάδα, θα μπορούσε να τη σώσει.

Dramatic final in the #TrackFieldTrials24 women's 800m.



American record-holder Athing Mu falls 200m into the race and Nia Akins wins, running the fastest time of her life (1:57.36). pic.twitter.com/j0SCWtGjA3