Η μοναμαχία των Τιάμ και Τζόνσον-Τόμπσον ξεχωρίζει στη Ρώμη

Πρεμιέρα την Παρασκευή (7/6) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης και το πρώτο διήμερο των αγώνων περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό... ντέρμπι στο έπταθλο, με πρωταγωνίστριες τη Βελγίδα, Ναφισάτου Τιάμ και τη Βρετανίδα, Καταρίνα Τζόνσον-Τόμπσον.

Τα δύο κορυφαία ονόματα των τελευταίων ετών στα σύνθετα αγωνίσματα, θα μετρήσουν δυνάμεις με φόντο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

H Τιάμ είναι μια από τις τέσσερις αθλήτριες που έχουν ρεκόρ πάνω από 7.000β., συγκεντρώνοντας 7.013β. στο περίφημο μίτινγκ του Γκέτζις της Αυστρίας το 2017.

Αυτή είναι η 3η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών, πίσω από το απλησίαστο παγκόσμιο ρεκόρ των 7.291β. από την Τζάκι Τζόινερ Κέρσι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ το 1988 και από τους 7032β. της Σουηδής, Καρολίνας Κλουφτ από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Οσάκα το 2007.

