Η Γλυφάδα και ο Εθνικός στον ίδιο όμιλο στο Champions League γυναικών

H Γλυφάδα και ο Εθνικός βρέθηκαν αντίπαλοι στον 3ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Champions League γυναικών, μετά την κλήρωση που έγινε στη Βάρνα.

Συνολικά 14 ομάδες θα πάρουν μέρος στα προκριματικά, που θα γίνουν το τριήμερο 9-11 Οκτωβρίου και οι οκτώ θα συνεχίσουν στους ομίλους της φάσης των «16», όπου ήδη περιμένουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη.

Η Γλυφάδα θα φιλοξενήσει τον Γ΄ όμιλο, όπου εκτός από τον Εθνικό θα είναι η ισπανική Καταλούνια και η γαλλική Νανσί, με τις δύο πρώτες ομάδες να προκρίνονται στην επόμενη φάση,



Οι προκριματικοί όμιλοι

Α' Όμιλος (Βερολίνο)

Ουίπεστ (Ουγγαρία)

Τριέστε (Ιταλία)

Σπαντάου Βερολίνου (Γερμανία)



Β' Όμιλος (Ντουναουιβάρος)

Ντουναουιβάρος (Ουγγαρία)

Ντε Τσάαν (Ολλανδία)

Ραπάλο (Ιταλία)

Γ' Όμιλος (Γλυφάδα)

Εθνικός (Ελλάδα)

Γλυφάδα (Ελλάδα)

Καταλούνια (Ισπανία)

Νανσί (Γαλλία)

Δ' Όμιλος (Βαρκελώνη)

Σαμπαντέλ (Ισπανία)

Τεράσα (Ισπανία)

Λιλ (Γαλλία)

Ντονκ Γκούντα (Ολλανδία)



Οι ομάδες που είναι στη φάση των ομίλων