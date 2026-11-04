Οι αδερφές Αλεξανδρή στον Ολυμπιακό

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Στον Ολυμπιακό οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες αδελφές Αλεξανδρή!

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. καλωσορίζει στην οικογένειά του τις Άννα-Μαρία, Ειρήνη-Μαρίνα και Βασιλική Αλεξανδρή, τις οποίες θα στηρίξει στη νέα τους προσπάθεια να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση, με ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πρόκειται για τρεις αθλήτριες με σπουδαία διεθνή παρουσία και σημαντικές επιτυχίες στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του αθλήματος. Μεταξύ άλλων, έχουν κατακτήσει παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς τίτλους, ενώ έχουν παρουσία σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι τρίδυμες αδελφές γεννήθηκαν το 1997 στον Βόλο και εκεί ξεκίνησαν την ενασχόλησή τους με την καλλιτεχνική κολύμβηση. Το 2012, σε ηλικία μόλις 15 ετών, μετακόμισαν στην Αυστρία, όπου αγωνίστηκαν για 14 χρόνια, σημειώνοντας σπουδαίες διακρίσεις. Πριν από εννέα μήνες, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του προέδρου της, Ισίδωρου Κούβελου, επέστρεψαν στην Ελλάδα, προκειμένου να εκπροσωπούν πλέον τη χώρα μας.

Η Άννα-Μαρία και η Ειρήνη-Μαρίνα αποτελούν ένα από τα κορυφαία δίδυμα του παγκόσμιου αθλητισμού. Ξεχωρίζουν τα δύο χρυσά μετάλλια στο ντουέτο, στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της Φουκουόκα το 2023 και της Σιγκαπούρης το 2025, καθώς και δύο χάλκινα μετάλλια. Στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2023, του 2025 και του 2026 κατέκτησαν συνολικά πέντε χρυσά μετάλλια στο ντουέτο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 κατέλαβαν την τέταρτη θέση, ενώ είχαν προηγηθεί οι συμμετοχές τους στο Ρίο το 2016 και στο Τόκιο το 2021.

Από την πλευρά της, η Βασιλική κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, στο τεχνικό και στο ελεύθερο σόλο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου το 2024, καθώς και το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό σόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Φουντσάλ το 2025. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα το 2023 ανέβηκε δύο φορές στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στο τεχνικό και στο ελεύθερο σόλο. Το 2024 αναδείχθηκε κορυφαία Ευρωπαία αθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Η παρουσία των τριών πρωταθλητριών στον Ολυμπιακό αποτελεί μια σημαντική προσθήκη για τον σύλλογο. Οι αδελφές Αλεξανδρή έχουν πλέον μπροστά τους μια νέα πρόκληση, να συνεχίσουν τη σπουδαία πορεία τους και να προσθέσουν ακόμη περισσότερες διακρίσεις.

Άννα-Μαρία, Ειρήνη-Μαρίνα και Βασιλική, καλώς ήρθατε στον Θρύλο του ελληνικού αθλητισμού!

Δηλώσεις

Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή:«Οι στόχοι μας είναι πάρα πολύ ψηλοί, όπως και οι στόχοι ενός τόσο ιστορικού συλλόγου, οπότε και βρισκόμαστε στο σωστό μέρος. Θα βάλουμε τα δυνατά μας και ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που μας αγκάλιασαν».

Άννα-Μαρία Αλεξανδρή: «Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι αθλήτρια του Ολυμπιακού, ενός ιστορικού συλλόγου. Μας υποδέχτηκαν όλοι με πολλή αγάπη και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μαζί».

Βασιλική Αλεξανδρή: «Είμαι πολύ χαρούμενη και είναι τιμή μου να είμαι πλέον μέλος του Ολυμπιακού, ενός ιστορικού συλλόγου. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες».