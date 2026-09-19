Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η Α’ Εθνική Γυναικών είναι προ των πυλών και, αν κρίνουμε από όσα είδαμε πέρυσι, έχουμε κάθε λόγο να περιμένουμε μια σεζόν με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα ανεβαίνει συνεχώς επίπεδο. Περισσότερες ομάδες δυναμώνουν, επενδύουν, αποκτούν εμπειρίες και δείχνουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν περισσότερα.

Η περσινή σεζόν ήταν χαρακτηριστική. Η Αγία Παρασκευή έκανε μια εξαιρετική πορεία στο Κύπελλο και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, δείχνοντας ότι μπορεί να βάλει δύσκολα ακόμη και στις πιο δυνατές ομάδες. Φυσικά αξίζουν εύσημα και στον Αστέρα Τρίπολης που έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, γράφοντας μια ιστορική σελίδα για τον σύλλογο της Αρκαδίας.

Για μένα, αυτές οι δύο πορείες λένε πολλά. Γιατί πλέον δείχνει ξεκάθαρα πως δεν υπάρχουν πλέον μόνο δύο-τρεις ομάδες που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν και όλες οι υπόλοιπες να συμπληρώνουν το παζλ. Φέτος περιμένω, λοιπόν, ακόμη περισσότερα τέτοια παιχνίδια. Κάθε αγωνιστική μπορεί να έχει το δικό της ενδιαφέρον. Μπορεί μια ομάδα να κάνει τη ζημιά εκεί που κανείς δεν την περιμένει, μπορεί ένα αποτέλεσμα να αλλάξει τα δεδομένα στη βαθμολογία και μια ομάδα που ξεκίνησε δυνατά να βάλει από νωρίς πίεση στους υπόλοιπους.Και αυτό είναι που κάνει ένα πρωτάθλημα ωραίο.

Είδαμε πριν λίγες εβδομάδες τον ΠΑΟΚ να κοιτάζει στα μάτια ομάδες του εξωτερικού και να φτάνει μια ανάσα από την πρόκριση στη League Phase του Women's Champions League. Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν κάνει σημαντικές κινήσεις τους στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού. Η Ένωση θέλει να ξαναγράψει ιστορία, ενώ το Τριφύλλι έχει τη δική του πίεση για να διεκδικήσει και να πάρει το πρώτο του τρόπαιο.

Το ζητούμενο είναι να δούμε αυτή τη δυναμική να συνεχίζεται. Να μην είναι μια καλή πορεία στο Κύπελλο και μετά... αφάνεια. Να βλέπουμε ομάδες να χτίζουν, να επενδύουν.

Και κάτι ακόμη, σαν φίλαθλος θέλω να δω περισσότερο κόσμο να ασχολείται με το πρωτάθλημα...Γιατί, αν το πρωτάθλημα καταφέρει να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό και οι αποστάσεις ανάμεσα στις ομάδες μικρύνουν κι άλλο, τότε πραγματικά έχουμε μπροστά μας μια σεζόν με πολύ ενδιαφέρον.

Πέρυσι είδαμε την Αγία Παρασκευή και τον Αστέρα Τρίπολης να κάνουν την υπέρβαση στο Κύπελλο.Φέτος, μένει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη ομάδα που θα κάνει το δικό της βήμα και θα μας εκπλήξει.