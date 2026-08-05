Πλούσια θέαμα και γκολ είχε από το ξεκίνημά του ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Φερεντσβάρος για τον 2ο προκριματικό του Womens Champions League. Οι δύο ομάδες μπήκαν εξαιρετικά και μέχρι το 17' είχαν μπει τρία γκολ.

Η αρχή έγινε στο 7' με την Δρακογιαννάκη να βγάζει εξαιρετική ασίστ στην Αντρέεφσκα και αυτή με άψογο πλασέ άνοιξε το σκορ για τις «ασπρόμαυρες».

Οι Ουγγαρέζες απάντησαν άμεσα και στο 8' κατάφεραν να ισοφαρίσουν με την Τσάνγκι να πλασάρει ιδανικά και να κάνει το 1-1.

Στο 17' και πάλι ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα. Η Αντρεέφσκα μπήκε ωραία στην περιοχή κερδίζοντας την κόντρα, γύρισε την κατάλληλη στιγμή στην Αργυρίου και αυτή από κοντά δεν είχε πρόβλημα να δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα της.