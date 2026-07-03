Η παρουσία της Αλέξια Πουτέγιας έκλεψε τις εντυπώσεις στην αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη σπουδαία Ισπανίδα ποδοσφαιρίστρια να βρίσκεται στις εξέδρες του Λος Άντζελες για να στηρίξει την εθνική της ομάδας.

Οι τηλεοπτικές κάμερες εστίασαν αρκετές φορές πάνω στην τρεις φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, η οποία παρακολουθούσε με χαμόγελο και εμφανή υπερηφάνεια την εντυπωσιακή εμφάνιση της Ισπανίας. Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι φίλαθλοι στα social media σχολίασαν τόσο την κομψή εμφάνισή της όσο και τη διαρκή στήριξη της προς την Ισπανία.

Δίπλα στην Πουτέγιας βρέθηκαν επίσης σπουδαίες μορφές του ισπανικού ποδοσφαίρου. Η Πουτέγιας συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του ισπανικού ποδοσφαίρου, παρότι πρόσφατα αποχαιρέτησε την αγαπημένη της Μπαρτσελόνα, ολοκληρώνοντας μία ιστορική διαδρομή.

Η κορυφαία Ισπανίδα ποδοσφαιρίστρια απέδειξε πως, ακόμη και εκτός αγωνιστικού χώρου, παραμένει ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.