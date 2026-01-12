Άννα Λεβαντόφσκα: «Για 20 χρόνια έκανα ό,τι ήθελε ο Ρόμπερτ, τώρα έχω χαράξει δικό μου δρόμο»

Η Άννα Λεβαντόφσκα μίλησε ανοιχτά για την πραγματικότητα πολλών γυναικών που βρίσκονται δίπλα σε διάσημους άνδρες και συγκεκριμένα ποδοσφαιριστές. Μία πραγματικότητα που πολλές έχουν διστάσει να εκφράσουν δημόσια, κυρίως για να αποφύγουν σχόλια περί... αχαριστίας για την πολύ προνομιούχα ζωή που ζουν.

Σε συνέντευξή της σε πολωνικό περιοδικό, η ίδια δεν έκρυψε ότι για πολλά χρόνια η ζωή της περιστρεφόταν γύρω από το ποδόσφαιρο και την καριέρα του συζύγου της και άσου της Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. «Για 20 χρόνια όλα κινούνταν γύρω από το ποδόσφαιρο. Έκανα ό,τι ήθελε ο Ρόμπερτ, σταμάτησα τις σπουδές μου για αυτόν», είπε χαρακτητιριστικά εξηγώντας πως πολλές αποφάσεις της στο παρελθόν είχαν ως βασικό γνώμονα το πώς θα μπορούσε να τον στηρίξει καλύτερα και να συμβαδίσει με τις ανάγκες του.

Ωστόσο, όπως τονίζει η ίδια, ήρθε η στιγμή που ένιωσε την ανάγκη να διεκδικήσει χώρο και για τον εαυτό της. Για χρόνια θεωρούσε πως τα δικά της θέλω ήταν λιγότερο σημαντικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ζούσαμε με την πεποίθηση ότι τα προβλήματά μας είναι ασήμαντα σε σχέση με των ανδρών. Γιατί όμως; Κάποια στιγμή απλά αποφάσισα να πάρω αυτό που μου αναλογούσε και να κάνω ό,τι ήθελα για εμένα. Σταμάτησα να νιώθω ενοχές επειδή ζητούσα οι δικοί μου άνθρωποι να φροντίσουν κι εμένα όταν το είχα ανάγκη».

Ως μία επιτυχημένη πλέον personal trainer, μίλησε για τις επαγγελματικές της φιλοδοξίες και παραδέχθηκε ότι στην αρχή ένιωθε ανασφάλεια και τύψεις ότι δεν ζυγίζει σωστά τα πράγματα. Θυμάται χαρακτηριστικά ένα περιστατικό, όταν ο Λεβαντόφσκι είχε αγώνα την ίδια μέρα με την επέτειο του δικού της επαγγελματικού εγχειρήματος, για το οποίο είπε χαρακτηριστικά: «Πήγα στο γήπεδο, αλλά μόνο για το πρώτο ημίχρονο. Μετά έφυγα για να πάω στο στούντιό μου. Δεν εγκατέλειψα αυτό που ήταν σημαντικό για μένα για να παρακολουθήσω τον άνδρα μου».

Ποια είναι η Άννα Λεβαντόφσκα

Η Άννα Λεβαντόφσκα πριν ακόμη η ζωή της συνδεθεί με τον Πολωνό στράικερ, είχε ήδη χαράξει τη δική της πορεία στον αθλητισμό. Γεννημένη το 1988 στο Λοτζ της Πολωνίας, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής της Βαρσοβίας και από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε σοβαρά με το καράτε, στο οποίο είχε διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής της καριέρας, αποφάσισε να αξιοποιήσει τις γνώσεις και την εμπειρία της στρεφόμενη στη διατροφή και τη φυσική κατάσταση. Το 2013 απέκτησε το πτυχίο της στη διατροφολογία και ξεκίνησε να μοιράζεται τις ιδέες της μέσα από το blog «Healthy Plan by Ann», που σύντομα γνώρισε μεγάλη απήχηση. Ακολούθησαν βιβλία, τηλεοπτικές εμφανίσεις και η δημιουργία δικών της brands στον χώρο της υγιεινής διατροφής, των καλλυντικών και του fitness.

Όπως η ίδια έχει παραδεχθεί, τα πρώτα της βήματα δεν ήταν εύκολα, καθώς συχνά ένιωθε ότι την αντιμετώπιζαν μόνο μέσα από το πρίσμα του συζύγου της. Σήμερα αποτελεί μια από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στον χώρο του wellness στην Ευρώπη.