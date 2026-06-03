Με προορισμό το Όσιγιεκ αναχώρησε την Τετάρτη (3/6) η εθνική ομάδα γυναικών, η οποία ολοκλήρωσε στη Λάρισα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της για το European League και την Παρασκευή (5/6) θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του πρώτου τουρνουά την οικοδέσποινα Κροατία.

Η εθνική ομάδα αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα και από εκεί θα πετάξει για το Ζάγκρεμπ, ενώ από την κροατική πρωτεύουσα θα μεταβεί οδικώς (περίπου τρεις ώρες διαδρομή) στην πόλη Όσιγιεκ, η οποία θα αποτελέσει τη βάση της γαλανόλευκης για τις επόμενες ημέρες.

Πριν την αναχώρηση, ο Απόστολος Οικονόμου γνωστοποίησε τη 14άδα που θα έχει στη διάθεσή του για το πρώτο τουρνουά με αντιπάλους την Κροατία και τη Λιθουανία. Η Ευαγγελία Τουλγαρίδου και η Ασημίνα Νικολογιάννη δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν στην προετοιμασία λόγω τραυματισμού και τη θέση τους πήραν η Μαρία Κλέπκου και η Γεωργία Αγγελοπούλου. Εκτός της τελικής 14άδας έμεινε η Μαρία Τσιτσιγιάννη που αντιμετωπίζει επίσης πρόβλημα τραυματισμού.

Αναλυτικά η 14άδα που επέλεξε ο ομοσπονδιακός προπονητής:

Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Ευαγγελία Τάνη.

Διαγώνιες: Μάρθα Ανθούλη, Φερονίκη Ζιώγα.

Ακραίες: Φαίη Μπακοδήμου, Έλενα Μπάκα, Ελπίδα Τικμανίδου, Μαρία Κλέπκου.

Κεντρικές: Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Αριστέα Τοντάι, Αριάδνη Καθάριου.

Λίμπερο: Γεωργίνα Αντωνακάκη, Μαρία Καραμπάση.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Απόστολο Οικονόμου, τους άμεσους συνεργάτες του Χάρη Σκουτελάκο και Θάνο Τερζή, τον στατιστικολόγο Στέφανο Μανιώτη, τον τιμ μάνατζερ Γιάννη Πριόβολο, τον φυσιοθεραπευτή Ξενοφώντα Βλασσόπουλο και γυμναστή τον Γιώργο Παπαϊωάννου.

Θυμίζουμε ότι στο φετινό European Golden League θα υπάρξει κοινή βαθμολογία και την πρόκριση στην τετράδα θα πάρουν οι τέσσερις πρώτοι και θα αγωνιστούν στα χιαστί στα ημιτελικά (1-4, 2-3) με εντός και εκτός έδρας αγώνα. Το ίδιο ισχύει και για τον τελικό.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN GOLDEN LEAGUE

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Κροατία, Όσιγεκ): Κροατία, Ελλάδα, Λιθουανία

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

18.00: Ελλάδα – Κροατία

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

18.00: Λιθουανία – Ελλάδα

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

18.00: Κροατία – Λιθουανία

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Κόσοβο, Πορτογαλία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

18.00: Κόσοβο – Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

18.00: Ελλάδα – Πορτογαλία

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

18.00: Πορτογαλία – Κόσοβο

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Εσθονία): Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

18.00: Λετονία – Εσθονία

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

16.00: Ελλάδα – Λετονία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

16.00: Εσθονία – Ελλάδα