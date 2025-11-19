Χρειάζονται οι γυναίκες ροζ υπότιτλους και emoji ώστε να ενδιαφέρονται για τα αθλητικά;

Το Sky Sports αποφάσισε να δημιουργήσει μία νέα πλατφόρμα στα social media, το Halo, η οποία ήταν ένα προφίλ στο TikTok με αθλητικό περιεχόμενο που θα απευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Μάλιστα, το Halo ήταν “η μικρή αδερφούλα” του Sky Sports, όπως δήλωσε το κανάλι.

Στο πρώτο άκουσμα, μπορεί κανείς να προβληματιστεί καθώς τί διαφορά έχει το γυναικείο από το ανδρικό κοινό και άρα τί σημαίνει πως θα απευθύνονται μόνο σε γυναίκες; Οι άνδρες δεν θα μπορούν να το παρακολουθούν; Τα πράγματα, όμως, έγιναν πολύ χειρότερα όταν άρχισε να ανεβαίνει περιεχόμενο σε αυτή την πλατφόρμα.

Στιγμιότυπα αγώνων ποδοσφαίρου χωρίς καμία πληροφορία σχετικά με το σκορ, τη σημασία του αποτελέσματος, τα highlights του παιχνιδιού ή γενικότερα οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να ενδιέφερε έναν φίλαθλο. Αντιθέτως, αναρτήθηκαν μονταρισμένα κλιπάκια, με στιγμιότυπα από αγώνες (π.χ. ένα γκολ), πάνω στα οποία οι social media editors είχαν βάλει λεζάντες του τύπου “How the matcha + hot girl walk combo hits” σε φούξια χρώμα με γκλίτερ και emoji φιογκάκια, βαμμένα νύχια, iced latte και διάφορα άλλα τέτοια στοιχεία που θεωρούν πως αποτελούν τα μοναδικά ενδιαφέροντα μίας γυναίκας στα social media. Παράλληλα, αυτά τα κλιπάκια είχαν από πίσω ήχους που τρεντάρουν και που τους χρησιμοποιούν συνήθως γυναίκες στα social για να δείξουν τα ρούχα τους, τα μαλλιά τους κτλ.

#skysportshalo #halo #halotiktok @roguefootballguy Sky Sports' Halo is the worst thing you'll see on TikTok...maybe ever. have just released its new TikTok platform 'Halo' and we're all a bit confused. Is it for women? Is it about women? Did the creators of it ever meet a woman in their lives? Who knows? But what we do know is that if you're a fan of overusing stupid emojis, love heart filters and videos with memes that are trying to be relatable, this is the sports TikTok account for you. I thought my TikTok was woeful but this makes me feel like I'm not doing so bad 😅 #skysports #woke @Halo ♬ Oh No - Kreepa

Σε άλλα βίντεο, έδειχναν άνδρες αθλητές να δίνουν συνεντεύξεις και έβαζαν περιγραφές σχετικές με το παρουσιαστικό των συγκεκριμένων ώστε να προσελκύσουν γυναίκες να σχολιάσουν… το πόσο όμορφοι είναι; Γιατί, σύμφωνα με το Sky Sports το οποίο παρακολουθούν περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως, έτσι μπορεί μία γυναίκα να γίνει φαν του αθλητισμού.

Αυτό κράτησε για περίπου τρία 24ωρα και έπειτα η έντονη κριτική που δέχθηκαν τους οδήγησε στο να κλείσουν τη σελίδα. Οι ίδιοι εξέδωσαν μία ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν πως ο σκοπός τους ήταν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό για τις νεαρές γυναίκες που γνωρίζουν τώρα τον κόσμο του αθλητισμύ και πως τελικά δεν το έκαναν σωστά γι’ αυτό και θα τον απενεργοποιήσουν.

Έπειτα, το TikTok κατακλύστηκε από γυναίκες που ανεβάζουν στιγμιότυπα από αγώνες που έχουν παρακολουθήσει οι ίδιες και απευθύνονται στο Sky Sports, εξηγώντας στους υπεύθυνους πως δεν χρειάζονται ροζ υπότιτλους και γκλίτερ για να αγαπήσουν τα σπορ ή να μάθουν αθλητισμό- το έκαναν από πριν.

Πώς φτάσαμε, όμως, να πιστεύουμε ότι μία γυναίκα χρειάζεται quirky λεζάντες και όλα να είναι ρόζ ώστε να γίνει φαν του αθλητισμού; Πώς ένα τόσο μεγάλο μέσο αποφασίζει να κάνει μία τόσο κουτή κίνηση;

Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στην κακή ιδέα και την ακόμη χειρότερη εκτέλεση, αλλά και στο γεγονός πως κανείς δεν σταμάτησε αυτή την ιδέα από το να υλοποιηθεί. Αντιθέτως, ο managing director και ο Head of Social Media προώθησαν δημόσια το Halo ως μία προοδευτική κίνηση. Ω, τι έκπληξη! Άνδρες πατρονάρουν γυναίκες και προωθούν σεξιστικές πλατφόρμες ως κάτι προοδευτικό.

Tο Sky Sports υποβίβασε το γυναικείο του κοινό καθιστώντας το Halo τη “little sis” του μεγάλου και σοβαρού αθλητικού μέσου δημιουργώντας ιεραρχία. Όλη αυτή η girl coded, ροζ και φανταχτερή αισθητική που επέλεξαν ακόμη και για πιο σοβαρά ζητήματα του αθλητισμού, πρόδωσε την εικόνα που έχει το μέσο για τη συμπεριφορά των γυναικών στα social media. Καμία γυναίκα που είναι ήδη φίλαθλος των σπορ δεν χρειάζεται μετάφραση και φιόγκους και καμία γυναίκα που δεν είναι φίλαθλος των σπορ δεν θα γίνει ξαφνικά φαν αν πάνω σε ένα βίντεο από ένα γκολ βάλουμε φούξια υπότιτλους και κάποιον ήχη που τρεντάρει.

Εδώ και χρόνια γυναίκες, αλλά και άνδρες, έχουν δώσει τις δικές τους μάχες ώστε ο γυναικείος αθλητισμός να βρει τη δική του θέση στα μεγάλα αθλητικά μέσα του κόσμου αλλά και οι ίδιες οι φίλαθλοι να μην χρειάζεται συνέχεια να απαντούν αν γνωρίζουν τι είναι το οφσάιντ. Οι γυναίκες αυτού του κόσμου έχουν κουραστεί να καλούνται συνεχώς να απολογηθούν επειδή ασχολούνται με κάτι που αρέσει και στους άνδρες. Και το Sky Sports δεν βοήθησε καθόλου- αντιθέτως.

Τα παραπάνω μπορούν να λειτουργήσουν και ως απάντηση σε όσους απορούν με την ύπαρξη ενός μέσου όπως το Gazzetta Women ή του GWomen Sports Summit. Όσο υπάρχουν τέτοια ζητήματα, θα χρειάζονται πάντα πλατφόρμες που θα αναδεικνύουν τις προσπάθειες των γυναικών, τις ιστορίες τους, τις μάχες και τις νίκες τους.