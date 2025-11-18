Τι ήταν το «Halo» του Sky Sports και γιατί το απέσυραν λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του

Το Sky Sports προσπάθησε να κάνει ένα... άνοιγμα στο γυναικείο κοινό με τη δημιουργία του καναλιού «Halo» στο Tik Tok, όμως το εγχείρημα αυτό τούς γύρισε μπούμερανγκ μέσα σε λίγες ημέρες. Αντί να ενθουσιάσει το target group του, το κανάλι αυτό προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις και κατέβηκε σχεδόν αμέσως. Το μεγαλύτερο λάθος, ήταν η πλήρης παρερμηνεία του τι πραγματικά θέλουν να δουν οι γυναίκες που αγαπούν τον αθλητισμό.

Το «Halo» παρουσιάστηκε ως η «μικρή αδερφή» του Sky Sports, όμως το ύφος του θύμιζε περισσότερο lifestyle περιοδικό παρά site για αθλητική ενημέρωση. Ροζ neon λεζάντες, αναφορές σε «hot girl walks» και αμφιλεγόμενα memes για matcha latte κυριαρχούσαν στη σελίδα, ενώ ελάχιστες ήταν οι αναφορές στο αθλητικό κομμάτι. Επίσης, οι παίκτριες απεικονίζονταν ως κούκλες Barbie! Στην πράξη, έδινε την αίσθηση ότι κάποιος που δεν έχει μελετήσει επαρκώς έφτιαξε απλά ένα app με βάση το τι πίστευε ότι αρέσει στα κορίτσια και προσπάθησε να εντάξει τον αθλητισμό σε αυτό.

Πασίγνωστες αθλητικές δημοσιογράφοι όπως η Τζόρτζι Χιθ πήραν θέση, με την ίδια να χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο app ως «αποκομμένο από την πραγματικότητα». Όπως είπε, το «Halo» έμοιαζε περισσότερο με μία... κουτσομπολίστικη σελίδα παρά με έναν χώρο που θέλει να προωθήσει αθλητικό περιεχόμενο. Ήταν επιτηδευμένο, δεν είχε καμία ουσία, δεν ανεδείκνυε τις αθλήτριες και τις ιστορίες τους και ήταν κακόγουστο.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, το Sky Sports ζήτησε συγγνώμη και απέσυρε το «Halo», ενώ παραδέχτηκε ότι δεν το προσέγγισε σωστά και υποσχέθηκε να επανέλθει με κάτι ουσιαστικότερο, καθώς το... οφείλει στο γυναικείο κοινό του.