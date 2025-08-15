Μοντσε Τομέ: «Δεν με απέλυσε κανείς από την εθνική Ισπανίας, το έμαθα από τρίτους»

Η Μοντσε Τομέ «έσπασε τη σιωπή» μετά την αποχώρησή της από τον πάγκο της εθνικής Ισπανίας και τα είπε... έξω από τα δόντια. Όπως ανέφερε οχι μόνο δεν της είπαν ποτέ επίσημα ότι τελείωσε από την ομάδα, αλλά είχε πάρει υποσχέσεις ότι θα συνεχίσει!

Η Ισπανία έφτασε μέχρι τον τελικό του Women's Euro 2025 αλλά ηττήθηκε από την Αγγλία στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι. Κι εκεί που όλα έδειχναν πως η Τομέ θα συνεχίσει, η Ομοσπονδία ανακοίνωσε αλλαγή προπονήτριας. Νέα αρχή με τη Σόνια Μπερμούντεθ.

«Μου είχαν πει ότι θα μείνω»

Η ίδια δήλωσε στο "El Larguero": «Κανείς δεν μου είπε ότι απολύθηκα. Το έμαθα από μήνυμα του μάνατζέρ μου. Ο Λουθάν (πρόεδρος της Ομοσπονδίας) μου είχε πει ότι αν κάναμε καλό Euro, θα συνέχιζα. Νιώθω προδομένη. Δεν τήρησε την υπόσχεσή του.»

Να θυμίσουμε πως η Τομέ ανέλαβε τα ηνία της ομάδας μετά το χάος με τον Βίλδα και το σκάνδαλο Ρουμπιάλες. Πήρε Nations League, έφτασε σε τελικό Euro, αλλά πλήρωσε – όπως φαίνεται – τις αποφάσεις της. Κυρίως για το «κόψιμο» της Τζένι Ερμόσο από την αποστολή, κάτι που άνοιξε πολλές κουβέντες.

Πλέον η Ισπανία αλλάζει σελίδα. Τον Οκτώβριο, με Σουηδία στα ημιτελικά του Nations League, η Σόνια Μπερμούντεθ θα κάθεται στον πάγκο. Έχει ταλέντο η ομάδα. Έχει δυναμική. Το θέμα είναι αν θα βρει και σταθερότητα.

