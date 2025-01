Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Παναμά αποκάλεσε την αρχηγό της εθνικής «χοντρή» και αποκλείστηκε!

Μπορεί να μπήκε το 2025 όμως οι αναχρονιστικές απόψεις και το bodyshaming ιδιαίτερα σε βάρος αθλητριών ακόμα δεν έχουν εξαλειφθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μανουέλ Αρίας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Παναμά, ο οποίος έκανε μια εξοργιστική δήλωση σε βάρος της αρχηγού της εθνικής ομάδας, Μάρτα Κοξ.

Σε βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο ίδιος να παραχωρεί δηλώσεις μετά από κάποιες καταγγελίες στις οποίες προέβη η παίκτρια. Η Κοξ είχε υποστηρίξει ότι η χώρα της δεν έχει μεριμνήσει για την ομάδα γυναικών, καθώς δεν παρέχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την προπόνησή της. Ο Αρίας είπε χαρακτηριστικά πάνω σε αυτά: «Είναι πολύ εύκολα τα λόγια αλλά δεν ξέρει τι συμβαίνει στο πρωτάθλημα του Παναμά και στα γήπεδα εδώ. Πρέπει να σταματήσει να μιλάει για το δικό μας το πρωτάθλημα και να κοιτάξει τον εαυτό της. Είναι χοντρή, αγύμναστη και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια της στο γήπεδο».

Η αντιδράσεις για αυτά τα λόγια ήταν σφοδρές, όπως ήταν αναμενόμενο. Η FIFA πήρε θέση άμεσα επιβάλλοντας πρόστιμο στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας το οποίο αγγίζει τα 10 χιλιάδες ευρώ, ενώ ταυτόχρονα τού απαγόρευσε οποιαδήποτε ενασχόληση με το ποδόσφαιρο για διάστημα έξι μηνών. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία χαρακτήρισε τα σχόλια που εκείνος έκανε ως «άκρως υποτιμητικά» και ανέφερε ότι ο Αρίας παρέβη τον κώδικα δεοντολογίας της.

Ο πρόεδρος ωστόσο απολογήθηκε κατόπιν εορτής, λέγοντας ότι είναι έτοιμος να υποστεί τις συνέπειες του λάθους που έκανε.

FIFA has suspended president of the Panama Football Federation (FEPAFUT) Manuel Arias after he called national team player Marta Cox “fat” and “out of shape”.



Arias has been banned from all football-related activity for six months and fined CHF 10,000 ($10,932, £8,981) after… pic.twitter.com/XZoe9lEfy7