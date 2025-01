«Είμαι από την Παλαιστίνη»: Η Σάρλοτ Φίλιπς επέλεξε την εθνική ομάδα των προγόνων της κάνοντάς τους υπερήφανους

Η οικογένεια της Σάρλοτ Φίλιπς έζησε πάντα με το φόβο να μιλήσει ανοιχτά για την καταγωγή της. Γεννημένη στον Καναδά, από γονείς Παλαιστίνιους, η νεαρή τερματοφύλακας μίλησε στο One Football για τη δύσκολη απόφαση να εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα των προγόγων της, μία κίνηση η οποία μετέπειτα γέμισε με υπερηφάνεια τους παππούδες της που αναγκάστηκαν να κάνουν το υπερατλαντικό ταξίδι το 1984.

Η ίδια υπιστήριξε ότι έπρεπε να κρύβει την καταγωγή της για λόγους ασφαλείας, ενώ μίλησε και για τον κίνδυνο που διατρέχει οποιαδήποτε παίκτρια (ή παίκτης) που θέλει να ταξιδέψει προκειμένου να πάρει μέρος στις προπονήσεις εκεί. Το 2020, η Φίλιπς ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Παλαιστίνη, περιγράφει την εμπειρία ως συναρπαστική για εκείνη, όμως στη συνέχεια παραθέτει στοιχεία για τα όσα πραγματικά συμβαίνουν σε αυτον τον τόπο, τα οποία είναι ανατριχιαστικά.

«Δύο από τις συμπαίκτριές μου ζουν στη Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη. Έτσι, πρέπει να ταξιδεύουν ώρες στα σημεία ελέγχου για να προσπαθήσουν να περάσουν τα σύνορα και να μπουν στην Ιορδανία. Τους πήρε όλη την ημέρα για να ταξιδέψουν, αρχικά με αυτοκίνητο και στη συνέχεια με τα πόδια, με θερμοκρασία που έφτανε τους 40 βαθμούς, αφού τα σύνορα έκλεισαν ξαφνικά από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Και οι δύο κουβαλούσαν τεράστιες βαλίτσες με τον εξοπλισμό, τα ρούχα και τις μπότες τους για το τουρνουά που θα συμμετείχαμε. Αποφάσισαν να περπατήσουν γύρω από το σημείο ελέγχου, ανεβαίνοντας έναν μεγάλο λόφο. Αν έχαναν την πτήση τους στην Ιορδανία, θα έχαναν και τα παιχνίδια. Αυτό τους θέτει άμεσα σε κίνδυνο να πυροβοληθούν ή να συλληφθούν. Ρίσκαραν τα πάντα για να εκπροσωπήσουν την Παλαιστίνη. Μέσα από αυτό δίδαξαν κι εμένα και με έκαναν περήφανη που αγωνίζομαι με αυτήν την ομάδα. Τους σέβομαι απεριόριστα και είναι οι καλύτεροι, πιο γνήσιοι και δυνατοί άνθρωποι που γνωρίζω», είπε χαρακτηριστικά η Φίλιπς.

Όσον αφορά την αντίδραση της οικογένειάς της στην απόφαση να παίξει με την εθνική Παλαιστίνης, η ίδια είπε ότι δεν ήταν εύκολο να πειστούν κυρίως λόγω των κινδύνων που ελλόχευαν αλλά και του ψυχικού τραύματος που κουβαλούσαν επί γενιές.

«Η μητέρα μου ήταν πολύ αγχωμένη, γιατί σε όλη της τη ζωή τής έλεγαν να προσέχει. Έτσι, εκπροσωπώντας τη χώρα και την ιστορία της οικογένειάς μου, με έκανε πραγματικά να περάσω από μια διαδικασία εκμάθησης όλων των προκαταλήψεων που υπήρχαν. Όλη η «ντροπή», είχε αρχίσει να ξεθωριάζει. Οι γονείς μου προσπάθησαν μόνοι τους να λύσουν τα ψυχικά τους τραύματα χωρίς να επηρεάσουν εμένα και το να εκπροσωπώ την Παλαιστίνη μπορεί να τους βοηθήσει ακόμα περισσότερο να το πετύχουν. Και αυτό με κάνει πολύ ευτυχισμένη, γιατί όλοι αξίζουν να είναι περήφανοι για την καταγωγή τους».

Palestinian football player Charlotte Phillips and her grandparents, who survived the 1948 Nakba and 1967 Naksa, gave an interview expressing their gratitude for the warm welcome the Palestinian national team received in Ireland. pic.twitter.com/MZwg2DaGRj