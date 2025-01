Η Μπράιτον κάνει πραγματικότητα ένα όραμα και χτίζει στην ομάδα γυναικών το δικό της «σπίτι»

Το διοικητικό συμβούλιο της Μπράιτον ψήφισε υπέρ της κατασκευής ενός ξεχωριστού σταδίου για την ομάδα γυναικών, το οποίο θα είναι το πρώτο στο είδος του στην Αγγλία. Όπως αποκάλυψε το BBC ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Πολ Μπάρμπερ, οραματίστηκε αυτό το έργο το 2023 όταν υποβλήθηκαν τα σχέδια, τα οποία στη συνέχεια έλαβαν την απαραίτητη έγκριση.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει πως είναι αναγκαίο το να έχει η ομάδα έναν δικό της χώρο, όπου θα μπορεί να υποδεχθεί τους δικούς της φιλάθλους και να πάρει την προβολή που της αξίζει. Μέχρι στιγμής η Μελίσα Φίλιπς και οι παίκτριές της χρησιμοποιούν περιστασιακά το «Amex», ενώ τις περισσότερες φορές αγωνίζονται στο «Crawley», το οποίο βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα εκτός της πόλης και ο αγωνιστικός του χώρος δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το κόστος της κατασκευής αλλά και την τοποθεσία αυτού του νέου σταδίου, ωστόσο ο Μπάρμπερ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη γρήγορη διεκπεραίωση του έργου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θα εργαστούμε αδιάκοπα για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες της κατασκευής. Η πρόοδός της εξαρτάται κυρίως από το πώς θα κατασκευάσουμε το γήπεδο και πώς θα διαχειριστούμε τις απαραίτητες εγκρίσεις. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτό το μετασχηματιστικό ταξίδι. Είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για τις γυναίκες και τα κορίτσια που παίζουν ποδόσφαιρο στην πόλη μας».

Όπως ανέφερε ο CEO των Γλάρων, δεν αποκλείεται η ομάδα γυναικών να μοιράζεται με την ανδρική το «Αmex» έως ότου αποκτήσει το δικό της σπίτι, καθώς η προσέλευση του κόσμου στα ματς της έχει αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Η ομάδα της Μελίσα Φίλιπς είναι μέχρι στιγμής στην 5η θέση στη Women's Super League και βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς μακριά από το σύνολο όλων των βαθμών της προηγούμενης σεζόν, ενώ απέχει ελάχιστα από την 3η θέση που οδηγεί στο Women's Champions League της επόμενης χρονιάς.

Brighton & Hove Albion’s chief executive Paul Barber said the club hoped to build a new purpose-built stadium for the women's team by 2027-28.



