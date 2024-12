Η Τρίνιτι Ρόντμαν «ξέφυγε» από τη σκιά του πατέρα της και γράφει τη δική της ιστορία στο ποδόσφαιρο

Η διαδρομή της Τρίνιτι Ρόντμαν δεν ήταν πάντα στρωμένη με ροδοπέταλα. Ως κόρη του θρύλου του ΝΒΑ, Ντένις Ρόντμαν, η ίδια μπορεί να κληρονόμησε το βαρύ επώνυμο, αλλά η πορεία της στο ποδόσφαιρο τη βοήθησε να δημιουργήσει μία δική της, ξεχωριστή ταυτότητα και να καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες παίκτριες της γενιάς της.

Παρά το λαμπερό παρελθόν του πατέρα της, η σχέση τους υπήρξε περίπλοκη και γεμάτη εντάσεις. Στο πολύ γνωστό podcast «Call Her Daddy», η 22χρονη μίλησε για πρώτη φορά για την αποξένωση που ένιωσε μεγαλώνοντας, περιγράφοντας τον πατέρα της ως ένα εγωιστικό και απορροφημένο στον δικό του κόσμο άτομο.

USWNT forward Trinity Rodman opened up about her complicated relationship with her dad, NBA legend Dennis Rodman.



“I lost hope in ever getting him back."



