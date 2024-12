Πώς η «φτώχεια περιόδου» απειλεί το ποδόσφαιρο γυναικών στην Γκάνα

Η Πόρσια Πρέμπε θεωρεί ότι να αισθάνεται ένας ποδοσφαιριστής άνετα είναι καθοριστικό για το παιχνίδι του, όμως το θέμα αυτό είναι αρκετά περίπλοκο για τις γυναίκες. Η εμπειρία της ως ποδοσφαιρίστρια στην Premier League της Γκάνας έχει επηρεαστεί αρνητικά από τη λεγόμενη «φτώχεια περιόδου», που σχετίζεται με τη δυσκολία πολλών γυναικών να αποκτήσουν πρόσβαση σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής. Η ίδια μίλησε στην Guardian, υποστηρίζοντας ότι της ημέρες της εμμήνου ρύσης της αναγκαζόταν να δηλώνει ότι είναι ασθενής επειδή δεν είχε αρκετές σερβιέτες για τους αγώνες. Την ίδια πραγματικότητα βιώνουν πολλές συναθλήτριές της.

«Η έλλειψη προϊόντων περιόδου έχει αλλάξει ακόμα και τον χαρακτήρα ορισμένων συμπαικτριών μου», λέει η Πρέμπε. «Για να συνεχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο, καταφεύγουν στο να δανείζονται ή ακόμα και να κλέβουν από φίλες τους σερβιέτες!». Το πρόβλημα εντείνεται από τον φόρο πολυτελείας που έχουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στην Γκάνα (32,5%) που επιβάλλεται σε όσα είναι εισαγόμενα, καθιστώντας τα απρόσιτα για αθλήτριες που έχουν κέρδος μικρότερο από 300 σέντις (περίπου 15 λίρες) από επαγγέλματα που κάνουν εκτός ποδοσφαίρου, καθώς δεν λαμβάνουν τίποτα από τους συλλόγους τους.

Η Πρέμπε και οι συμπαίκτριές της συχνά αναγκάζονται να χρησιμοποιούν φθηνότερες σερβιέτες, που ναι μεν κατασκευάζονται στην Γκάνα, δεν είναι όμως κατάλληλες για τα αθλήματα που απαιτούν έντονη άσκηση. «Οι... φθηνές επιλογές που έχουμε συχνά με αφήνουν εκτεθειμένη, και αυτό επηρεάζει την απόδοσή μου στο γήπεδο», λέει η Πρέμπε που παρά τα βήματα προόδου που έχουν γίνει στην Premier League γυναικών, βλέπει το οικονομικό βάρος της αγοράς αυτών των προϊόντων ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις αθλήτριες της χώρας της.

How period poverty is affecting players in Ghana’s Premier League https://t.co/2Qm1smZQyv