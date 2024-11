Από τα χωμάτινα γήπεδα στο γεμάτο «Κάμπ Νόου»: Η ομάδα γυναικών της Μπαρτσελόνα ως σύμβολο ενός πολιτισμού

Αυτή δεν είναι μια απλή ιστορία για το ποδόσφαιρο γυναικών, ούτε μία αφήγηση που έχει σκοπό να το συγκρίνει με το ανδρικό. Είναι μια ιστορία για το ποδόσφαιρο γενικότερα. Ξεκινά από χωμάτινα γήπεδα στη Βαρκελώνη και φτάνει σε γήπεδα γεμάτα με κόσμο που «σπάει» τα ρεκόρ προσέλευσης. Η ιστορία της ομάδας γυναικών της Μπαρτσελόνα περιλαμβάνει θυσίες που η επόμενη γενιά παικτριών δεν θα χρειαστεί να κάνει. Ένας ολόκληρος πολιτισμός δημιούργησε έναν σύλλογο και μια επανάσταση έφτιαξε μία δυναστεία στο άθλημα, η οποία περιλαμβάνει μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα που έχουν περάσει μέχρι τώρα από το ποδόσφαιρο γυναικών.

Η «Barcelona Femení» ξεκίνησε το ταξίδι της το 1970, όταν 16 γυναίκες απάντησαν σε μία αγγελία της 18χρονης τότε Ιμακουλάδα Καμπεθεράν και σχημάτισαν την ομάδα «Selecció Ciutat de Barcelona». Στόχος τους ήταν να παίξουν ένα φιλικό αγώνα ανήμερα των Χριστουγέννων στο «Καμπ Νόου».

Παρά την ελάχιστη εμπειρία που είχαν οι παίκτριες, αλλά και τις κοινωνικές αντιδράσεις, η ομάδα, αποτελούμενη κυρίως από νοσοκόμες και πωλήτριες, προετοιμάστηκε για τον αγώνα της. Στις 25 Δεκεμβρίου 1970, ενώπιον 60.000 θεατών, κέρδισαν τον αγώνα στα πέναλτι. Αυτός ο αγώνας αποτέλεσε ορόσημο για το ποδόσφαιρο γυναικών και ενέπνευσε τις παίκτριες να συνεχίσουν να παίζουν.

Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, καθώς η ομάδα δεν είχε επίσημη αναγνώριση από την αντίστοιχη ανδρική των Μπλαουγκράνα. Δεν μπορούσαν να φορέσουν το έμβλημα ή τα χρώματα του συλλόγου στις φανέλες τους, ενώ χρησιμοποιούσαν μεταχειρισμένες στολές. Η κοινωνία συχνά αποθάρρυνε τις γυναίκες που ασχολούνταν με το άθλημα, διαδίδοντας ακόμα και ψευδείς πληροφορίες ότι αυτό μπορεί να επιφέρει βλάβες στην υγεία τους. Παρ’ όλα αυτά, οι παίκτριες συνέχισαν να προπονούνται σε χωμάτινες εγκαταστάσεις και να ελπίζουν ότι κάποια μέρα τα παιχνίδια στο «Καμπ Νόου» θα είναι μέρος της καθημερινότητάς τους.

Η επίσημη ενσωμάτωση της ομάδας στην Μπαρτσελόνα έγινε το 2002, γεγονός το οποίο έθεσε τις βάσεις για τη μετέπειτα επιτυχία της.

Η επιτυχία της ομάδας γυναικών της Μπαρτσελόνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καταλανική ταυτότητα. Η ομάδα αυτή ενσαρκώνει κοινή νοοτροπία που χαρακτηρίζει τον καταλανικό λαό. Αυτή η πολιτιστική ταυτότητα αποτυπώνεται ακόμη και μέσα στο γήπεδο, όπου οι παίκτριες μιλούν καταλανικά, ενισχύοντας την αίσθηση ότι ανήκουν όλες στην ίδια κοινότητα, πράγμα που τούς δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ισπανικών ομάδων.

Η αρχηγός της ομάδας, Αλεξία Πουτέγιας, ενσαρκώνει αυτόν τον δεσμό, καθώς μιλάει την καταλανική γλώσσα τόσο στο σπίτι όσο και στις δημόσιες δηλώσεις της. Ακόμη και ο προπονητής, Τζόναταν Χιράλδεθ, έμαθε καταλανικά μόλις ήλθε στην ομάδα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της γλώσσας που είναι μέρος της κουλτούρας του συλλόγου.

Το λεγόμενο «φαινόμενο του καθρέφτη», που περιέγραψε πρώτος ο πρώην προπονητής της ομάδας Λουίς Κορτές, αντικατοπτρίζει τη βαθιά σύνδεση των Καταλανών παικτριών με την κοινότητά τους. Οι ποδοσφαιρίστριες των Μπλαουγκράνα βλέπουν τον εαυτό τους μέσα από την ομάδα, αντλώντας κίνητρο να πετύχουν όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά για τον τόπο και τους ανθρώπους τους. Αυτό δημιουργεί μια μοναδική δυναμική στην Μπαρτσελόνα, εμπνέοντας τις παίκτριες να αγωνίζονται με ένα ασύγκριτό πάθος.

Η επαγγελματοποίηση της ομάδας γυναικών της Μπαρτσελόνα το 2015 αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας. Οι βελτιωμένες συνθήκες προπόνησης, η πρόσβαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και η πρόσληψη ειδικών σε τομείς όπως η ψυχολογική υποστήριξη, η διατροφή και τα σεμινάρια για τη βελτίωση της τεχνικής των παικτριών ήταν καθοριστικά.

Η πρόσληψη του Μάρκελ Ζουμπιθαρέτα ως επικεφαλής του ποδοσφαίρου γυναικών ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος απόλυτα επαγγελματικού. Παρά τις δυσκολίες, όπως τα τέσσερα χρόνια που πέρασαν χωρίς τίτλο και οι συχνές αλλαγές προπονητών, οι Καταλανές παρέμειναν προσηλωμένες σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα που έθεσε τις βάσεις για τη μελλοντική επιτυχία που απολαμβάνουν τώρα.

Οι ιστορικοί αγώνες, όπως αυτοί που διεξήχθησαν στο ασφυκτικά γεμάτο «Καμπ Νόου» και συγκέντρωσαν πάνω από 91.000 θεατές, ανέδειξαν τη δυναμική της ομάδας γυναικών της Μπαρτσελόνα. Ένας από αυτούς ήταν και το ντέρμπι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου η προσέλευση δεν είχε προηγούμενο με σχεδόν 92 χιλιάδες κόσμου να έχουν πάρει εισιτήριο.

Η επιτυχία της ομάδας γυναικών δεν είναι όμως αρκετή. Μπορεί να έχει ως παράσημο το ότι έχει βγάλει από τα σπλάχνα του δύο από τις κορυφαίες παίκτριες, όπως η Πουτέγιας και η Μπονμάτι, όμως ο σύλλογος δεν επαναπαύεται στις δάφνες. Δεσμεύεται απέναντι στη νέα γενιά να δώσει περισσότερες ευκαιρίες ώστε να αναδειχθούν ακόμα περισσότερα νέα ταλέντα. Η περίφημη La Masia πλέον εντάσσει και κορίτσια στις προπονήσεις της και οι Καταλανοί τηρούν την υπόσχεσή τους ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν ένα τόσο σπουδαίο πρότζεκτ που είναι ταυτόχρονα σύμβολο για μία ολόκληρη κουλτούρα.

