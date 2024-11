Η πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της La Liga, με φόντο τη χρηματοδότηση του ποδοσφαίρου γυναικών, αναδεικνύει τις προκλήσεις και τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η διοργάνωση της Liga F, παρά το ότι είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Στη Γενική Συνέλευση της διοργανώτριας αρχής, ο Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, γενικός διευθυντής και εκπρόσωπος της Βασίλισσας, εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με την οικονομική στήριξη του πρωταθλήματος γυναικών. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η «Relevo», ζήτησε τη μείωση της συνεισφοράς ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ που παρέχεται από τη La Liga για την ανάπτυξη του αθλήματος και τη στήριξη των ομάδων της Α' κατηγορίας.

Η χρηματοδότηση της Liga F βασίζεται σε ένα πενταετές πλάνο, που περιλαμβάνει έσοδα από εμπορικές συμφωνίες και τηλεοπτικά δικαιώματα. Η La Liga είχε συμφωνήσει να συνεισφέρει σταδιακά αυξανόμενα ποσά, φτάνοντας τα δέκα εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέχρι το 2027. Παράλληλα, η Κυβέρνηση, μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού, έχει διαθέσει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για την οργάνωση και τα έξοδα της διαιτησίας του πρωταθλήματος γυναικών, ενώ πρόσθετα κονδύλια έχουν διατεθεί και για τις υποδομές των συλλόγων.

Η απώλεια του βασικού χορηγού, Finetwork, έχει προκαλέσει οικονομικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα η La Liga να καλύπτει τα κενά από τα δικά της ταμεία. Παράλληλα, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση νέων χορηγών και στην αυτοδιαχείρισή της, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για την ανεξαρτησία της τα επόμενα χρόνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μέσω του Σάντσεθ αμφισβητεί τη στρατηγική κατανομής των πόρων, δηλώνοντας πως αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να επενδυθούν σε άλλους τομείς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η τόση υποστήριξη του ποδοσφαίρου γυναικών είναι... υπερβολική. Όλα αυτά την ώρα που τα ετήσια έσοδα της Βασίλισσας ανέρχονται σε 1,16 δις μόνο την τρέχουσα σεζόν. Παρά την ένσταση των Μαδριλένων, η πλειονότητα των υπολοίπων ομάδων στη La Liga υποστηρίζει τη χρηματοδότηση της Liga F, βλέποντας τη συνεισφορά ως αναγκαίο βήμα για την ανάπτυξη του αθλήματος στην χώρα.

