Βραδιά-ορόσημο στο ποδόσφαιρο γυναικών της Γερμανίας: 57.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν το «Volksparkstadion»!

Ιστορική βραδιά για το ποδόσφαιρο γυναικών στη Γερμανία, καθώς 57.000 φίλαθλοι γέμισαν το «Volksparkstadion» για τον ημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα στο Αμβούργο και τη Βέρντερ Βρέμης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσέλευση σε αγώνα γυναικείας ομάδας στη χώρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 44.808 θεατών από τον περσινό τελικό του θεσμού στην Κολωνία.

Η Βέρντερ Βρέμης, αν και βρέθηκε σε δύσκολη θέση έχοντας μείνει με δέκα παίκτριες λόγω αποβολής της Σάσκια Ματάις, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-1 στην παράταση. Η Σόφι Βάινταουερ εκμεταλλεύτηκε λάθος της αντίπαλης τερματοφύλακα για το 0-1, αλλά η αρχηγός του Αμβούργου, Σάρα Στόκμαν, ισοφάρισε λίγο πριν τη λήξη. Στην παράταση, οι φιλοξενούμενες πέτυχαν δύο γκολ, με τη Βάινταουερ και τη Βερένα Βίντερ να σφραγίζουν την ιστορική πρόκριση στον τελικό.

Η αρχηγός του Αμβούργου, παρά τον αποκλεισμό της ομάδας της, δήλωσε περήφανη για την ανταπόκριση του κοινού και τη μοναδική ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί στο γήπεδο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι τιμή μας που παίξαμε μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν θα είναι η τελευταία φορά, αυτό είναι μόνο η αρχή!».

Η τεράστια προσέλευση οφειλόταν μεν στη διακοπή των ανδρικών πρωταθλημάτων λόγω του break των εθνικών, οι προσιτές τιμές εισιτηρίων όμως, που είχαν οριστεί στα 9 ευρώ, αλλά και η χρόνια αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων που έδινε στο ματς χαρακτήρα ντέρμπι, συνέβαλαν στο sold out δύο που έγινε ήδη δύο εβδομάδες πριν τον αγώνα.

Σύμφωνα με την DW, η Bundesliga Γυναικών ετοιμάζεται να συμπεριλάβει ακόμα δύο ομάδες τη σεζόν 2025/26 και να αυξήσει τον αριθμό τους από 12 σε 14, κυρίως λόγω της ανταπόκρισης που δείχνει το κοινό τα τελευταία χρόνια. Ο συγκεκριμένος ημιτελικός στο «Volksparkstadion» έδωσε στις παίκτριες μια γεύση από το μέλλον, ενώ όπως είπε και η Τζομπίνα Λαρ που αγωνίζεται στο Αμβούργο: «Μπορεί να μη ζήσω ξανά τέτοια στιγμή σαν τη σημερινή στην καριέρα μου, αλλά ξέρω ότι οι επόμενες γενιές θα το ζουν αυτό όλο και συχνότερα».

