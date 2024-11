Η ομάδα ακρωτηριασμένων της Κένυας εγκλωβίστηκε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και καταγγέλλει την Ομοσπονδία της

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο ακρωτηριασμένων, όταν η εθνική Γυναικών της Κένυας έμεινε για ώρες εγκλωβισμένη στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και αναγκάστηκε να βασιστεί στη βοήθεια των ομογενών που ζουν στη Γερμανία. Οι παίκτριες θα πετούσαν με προορισμό το Ναϊρόμπι, ωστόσο κατέληξαν να αναζητούν έναν χώρο προκειμένου να περάσουν τη νύχτα.

Η ομάδα, αποτελούμενη από 12 παίκτριες και τον προπονητή τους, επέστρεφε από την Μπαρανκίγια της Κολομβίας, όπου είχε διεξαχθεί η διοργάνωση, στην οποία μάλιστα κατέλαβαν την 4η θέση, επίδοση ρεκόρ στην ιστορία τους. Ο ίδιος ο προπονητής ήταν αυτός που κατήγγειλε την Ομοσπονδία της χώρας, λέγοντας ότι αδιαφόρησε για την τύχη των ποδοσφαιριστριών και τις εγκατέλειψε.

Η ομάδα έμεινε 13 ολόκληρες ώρες στο αεροδρόμιο και έκανε έκκληση για βοήθεια και για τρόφιμα από τους ομογενείς που κατοικούσαν στη Γερμανία. Εκείνοι ανταποκρίθηκαν, ωστόσο το θέμα πήρε έκταση με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας να διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα του προσάπτονται.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ποτέ δεν υπήρξε ασυνεννοησία και ότι καμία σχετική καταγγελία δεν έφθασε στο γραφείο του, αλλά το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media ήταν παράνομο διότι δεν είχε ζητηθεί η άδεια των παικτριών και αυτές απαθανατίστηκαν σε στιγμές που... χαλάρωναν.

Οι κάτοικοι, ωστόσο, που έλαβαν την κλήση από τον προπονητή της ομάδας, αναφέρουν ότι τόσο εκείνος όσο και οι παικτριές του, έχουν εγκλωβιστεί στο αεροδρόμιο εντελώς εγκαταλελειμμένοι από την ίδια τους την Ομοσπονδία.

Kenya Amputee Football Team reaches out for help from Kenyans living in Germany for food and bedding during a layover in Berlin after allegedly being abandoned by their federation upon their return from the World Cup in Colombia where they finished fourth pic.twitter.com/esyQHxITs1