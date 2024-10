Τζένι Ερμόσο: Η νικήτρια του βραβείου «Socrates» ονειρεύεται και μάχεται για ένα ποδόσφαιρο χωρίς διακρίσεις

Η Τζένι Ερμόσο έγραψε ιστορία στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που έλαβε το βραβείο «Sοcrates». Το τιμητικό αυτό βραβείο της απονεμήθηκε λόγω της ηγετικής της στάσης εκστρατεία #SeAcabó, που ξεκίνησε με στόχο την εξάλλειψη των διακρίσεων και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών στον αθλητισμό. Η ίδια διαδέχθηκε τους Μανέ και Βινίσους, που είχαν κερδίσει τις δύο περασμένες χρονιές και έλαβε το βραβείο της μέσα σε ένα κλίμα αποθέωσης από τους παρευρισκόμενους στην τελετή. Η Νάταλι Πόρτμαν, που ήταν παρούσα έχει στο παρελθόν προωθήσει την εκστρατεία της Ερμόσο μέσω των προσωπικών της social media, μιλώντας για τη συνεισφορά της Ισπανίδας παίκτριας στον αγώνα για ισότητα.

Jennifer Hermoso is the winner of the 2024 Socrates Award!



Congrats, @Jennihermoso 👑 #PrixSocrates with @peaceandsport #ballondor pic.twitter.com/NZD0hjzf5w