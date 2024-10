Χρυσή Μπάλα Γυναικών: Αυτά είναι τα φαβορί για την κατάκτησή της

Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας 2024 πλησιάζει, και όλα τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου είναι στραμμένα στο Παρίσι. Τη Δευτέρα (28/10) θα μάθουμε τον καλύτερο παίκτη και την καλύτερη παίκτρια της περασμένης σεζόν, με αρκετά ονόματα να ξεχωρίζουν από τις λίστες των υποψηφίων.

Πολλές είναι οι παίκτριες που διεκδικούν το βραβείο στο ποδόσφαιρο γυναικών. Μεταξύ αυτών είναι η Αϊτάνα Μπονμάτι, η περσινή νικήτρια, αλλά κι άλλες συμπαίκτριές της στην Μπαρτσελόνα, όπως οι Καρολάιν Γκράχαμ Χάνσεν και Άντα Χέγκερμπεργκ, που συγκαταλέγονται επίσης στις κορυφαίες παίκτριες παγκοσμίως.

Αϊτάνα Μπονμάτι: Η αδιαφιλονίκητο φαβορί

Η Αϊτάνα Μπονμάτι φαίνεται να είναι η επικρατέστερη για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, μετά την εξαιρετική χρονιά που πραγματοποίησε με την Μπαρτσελόνα, στη διάρκεια της οποίας ηγήθηκε και στην κατάκτηση του Champions League. Η Ισπανίδα σκόραρε 19 γκολ και βοήθησε τις Καταλανές να πάρουν τον πέμπτο συνεχόμενο τίτλο τους στη Liga F, ενώ παράλληλα σκόραρε στον τελικό του UEFA Nations League με την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Καρολάιν Γκράχαμ Χάνσεν: Η πιο υπολογίσιμη αντίπαλος της Μπονμάτι

Η Νορβηγίδα επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Καρολάιν Γκράχαμ Χάνσεν, κατέγραψε 21 γκολ και 19 ασίστ στην περασμένη σεζόν, ενώ ήταν μεταξύ των κορυφαίων παικτριών του Champions League. Ως αναπόσπαστο μέλος των Μπλαουγκράνα, θεωρείται μία από τις πιο δυνατές διεκδικήτριες του βραβείου και εξ αρχής η υποψηφιότητά της ήταν από τις πιο δυνατές.

Άντα Χέγκερμπεργκ: Επιστροφή στην κορυφή

Η Άντα Χέγκερμπεργκ, πρώτη νικήτρια της Χρυσής Μπάλας γυναικών το 2018, επιστρέφει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μετά από τον σοβαρό τραυματισμό της, που την κράτησε εκτός για μήνες. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, κατάφερε να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο και να βοηθήσει τη Λυών να κατακτήσει άλλο έναν τίτλο στη Γαλλία, έχοντας ως απολογισμό 12 γκολ.

