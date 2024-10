Ζινέμπ Ρεσίσε: «Έσπασε» τα ταμπού κι έγινε η πρώτη γυναίκα μάνατζερ στον αραβικό κόσμο

Το ποδόσφαιρο γυναικών γνωρίζει πλέον ραγδαία ανάπτυξη, με χορηγούς να επενδύουν όλο και περισσότερους πόρους στο άθλημα, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η συμμετοχή των γυναικών και σε άλλους τομείς, όπως τα διοικητικά των συλλόγων. Παρά τη σημαντική πρόοδο, υπάρχει ακόμη ένα πεδίο που παραμένει ανδροκρατούμενο: ο χώρος του μάνατζμεντ.

Στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συγκεκριμένα, οι καταγεγραμμένοι μάνατζερς ποδοσφαίρου της FIFA είναι όλοι άνδρες, με μόλις μία εξαίρεση. Υπάρχει μια γυναίκα που προσπαθεί να αλλάξει τα δεδομένα: η Ζινεμπ Ρεσίσε. Η πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια του Μαρόκου, αποφάσισε να ακολουθήσει αυτήν την καριέρα το 2023 μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες στα γήπεδα.

Η Ρεσίσε, η οποία εργαζόταν ταυτόχρονα σε επιχειρήσεις, όπως η General Electric, αξιοποίησε τις γνώσεις της από τον χώρο του business και στο νέο της ρόλο. Αφού ολοκλήρωσε την καριέρα της ως παίκτρια στον Abu Dhabi Country Club, ίδρυσε τη δική της εταιρεία μάνατζμεντ, εκπροσωπώντας τόσο άνδρες όσο και γυναίκες αθλήτριες. Η απόφασή της να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα ήταν αναμενόμενη για την ίδια, καθώς ακόμα κι όταν έπαιζε είχε παρατηρήσει την έλλειψη γυναικών σε αυτούς τους ρόλους, ειδικά στις χώρες του αραβικού κόσμου όπου και μεγάλωσε.

«Έχω ήδη νεαρές παίκτριες που απευθύνονται σε μένα, ή μερικές φορές οι ίδιοι οι γονείς τους με ρωτούν για το πώς θα μπορούσαν να προωθήσουν την κόρη τους και να ξεκινήσει μία καριέρα στο ποδόσφαιρο. Τώρα προσπαθώ να κλείσω συμφωνίες για κάποιους παίκτες και να τούς μετακινήσω σε διαφορετικές αγορές και νομίζω ότι το υπόβαθρο που έχω με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό», είπε σε συνέντευξη της στο «Arabyia News».

Η ίδια δεν είχε ποτέ μάνατζερ στα πρώτα της χρόνια ως ποδοσφαιρίστρια και είχε αναγκαστεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις για την καριέρα της μόνη της, χωρίς να έχει κάποιον να συμβουλευτεί και να την εκπροσωπήσει. Αυτό την ώθησε να δημιουργήσει ένα δίκτυο επαφών παγκοσμίως και πλέον έχει σκοπό να βοηθήσει κι άλλες παίκτριες να πετύχουν τα όνειρά τους, καθοδηγώντας τες σε κάθε βήμα τους.

