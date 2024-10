Η επικεφαλής της Women's Professional Leagues Limited (WPLL), Nίκι Ντούσετ, ανακοίνωσε πως αυτή τη σεζόν θα επιτραπεί η κατανάλωση αλκοόλ από τους φιλάθλους σε δύο ομάδες τηου πρωταθλήματος γυναικών. Η WPLL, η οποία είναι η διοργανώτρια αρχή της Women's Super League και της δεύτερης κατηγορίας, Championship, είναι ανοιχτή στη συζήτηση νέων μέτρων, στο πλαίσιο ενός δοκιμαστικού προγράμματος, το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί στο σύνολο του ποδοσφαίρου γυναικών.

Οι συζητήσεις για την υλοποίηση αυτού βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο, και οι δύο ομάδες που θα συμμετάσχουν στο πείραμα δεν έχουν ακόμη επιλεγεί. Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί από μόνη της μέρος ευρύτερων αποφάσεων που στοχεύουν στην αξιοποίηση της ραγδαίας ανάπτυξης του ποδοσφαίρου γυναικών. Αξίζει να σημειωθεί πως, αν και από το 1985 έχει επιβληθεί απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στα ανδρικά πρωταθλήματα, στο αντίστοιχο των γυναικών, το μέτρο αυτό δεν ήταν νομικά επιβεβλημένο αλλά είχε τεθεί αυτοβούλως από τις αρμόδιες αρχές.

Clubs in the top two divisions of women’s football want to allow fans to drink beer at their seats while watching matches



Read the full story ⬇️https://t.co/5PZYadKsv6