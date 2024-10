Λόλα Γκαγιάρδο: Γιατί η καλύτερη τερματοφύλακας της Ισπανίας είναι εκτός εθνικής;

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε τα πάντα για να νικήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης στο μεταξύ τους ντέρμπι, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη,με το τελικό σκορ να μένει στο 1-1. Η ομάδα του Αλμπέρτο Τορίλ είχε 21 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι οκτώ ήταν εντός στόχου, όμως η Λόλα Γκαγιάρδο, τερματοφύλακας των γηπεδούχων, έβαλε στοπ σε επτά από αυτές, αποτρέποντας την ήττα της ομάδας της. Ο ίδιος ο προπονητής της, Βίκτορ Μαρτίν, δήλωσε ότι η παίκτριά του «είναι η καλύτερη γκολκίπερ της Ισπανίας».

Μετά τον αγώνα, η Γκαγιάρδο, ήταν εμφανώς ευχαριστημένη από την εμφάνιση τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε ομαδικό με την Ατλέτικο να μένει αήττητη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Οι 2.673 φίλαθλοι που βρίσκονταν στο «Αλφρέντο ντι Στέφανο» παρακολούθησαν την εξαιρετική εμφάνισς της Ισπανίδας κίπερ, το ίδιο και η Μόντσε Τομέ, προπονήτρια της στην Εθνική ομάδα.

Η Λόλα Γκαγιάρδο έγινε θέμα συζήτησης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς τα στατιστικά της ήταν εντυπωσιακά: έκανε ρεκόρ επτά αποκρούσεων σε ντέρμπι μεταξύ Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης στη Liga F, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Opta. Επιπλέον, πέρυσι κέρδισε το βραβείο «Zamora» στην ίδια διοργάνωση που απευθύνεται στην καλύτερη τερματοφύλακα.

