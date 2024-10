Μέρι Φίλιπ: Η πρώτη μαύρη αρχηγός της Αγγλίας έχει αναλάβει την Πέκαμ «σπάζοντας» τα στερεότυπα

«Δεν μπορείς να τα καταφέρεις»

Η Μαίρη Φίλιπ ακούει ακόμα αυτή τη φράση...

Την άκουγε συχνά, καθώς έτρεχε πίσω από τα μεγαλύτερα αδέλφια της, σκαρφαλώνοντας στα δέντρα στη γειτονιά του Πέκαμ στο νότιο Λονδίνο. Την άκουγε όταν έπαιζε ποδόσφαιρο στο δρόμο, ή όταν απλώς έτρεχε μέχρι να εξαντληθεί η αντοχή της.

Κάθε φορά που έφταναν στα αυτιά της αυτές οι λέξεις, η Φίλιπ γύριζε και ρωτούσε: «Γιατί;».

«Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί», λέει η πρώην ποδοσφαιρίστρια της Μίλγουολ, της Φούλαμ, της Άρσεναλ και της Τσέλσι. «Ποτέ δεν μου έδιναν λόγο σε κανέναν, οπότε απλώς αποφάσιζα να συνεχίσω. Αυτή ήταν η νοοτροπία μου».

Αυτή η νοοτροπία, λοιπόν, καθόρισε τη ζωή της για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες.

Wishing former England defender Mary Phillip, the first Black woman to captain the #Lionesses, a very happy birthday! 🎉 pic.twitter.com/96YpI5vatH