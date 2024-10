Μπάγερν Μονάχου: Η νέα φανέλα της ομάδας γυναικών στέλνει μήνυμα υπέρ της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

Η επιτυχημένη κυκλοφορία της πρώτης φανέλας της ομάδας γυναικών της Μπάγερν Μονάχου τον Μάρτιο, ήταν το έναυσμα για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης συλλογής που όχι μόνο προωθεί τη γυναικεία ενδυνάμωση, αλλά φέρει κι ένα σημαντικό μήνυμα: την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού.

Η νέα εμφάνιση δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Adidas και τη μάρκα ένδυσης «LeGer», που ανήκει στο μοντέλο Λένα Γκέρκε, με τη χορηγία της Allianz και της Γερμανικής Εταιρείας Καρκίνου του Μαστού (DKMS).

Ο Μίκαελ Ντίντεριχ, αναπληρωτής CEO της Μπάγερν, δήλωσε: «Η Μπάγερν είναι κάτι περισσότερο από ένας αθλητικός σύλλογος και συχνά ασχολείται με κοινωνικά θέματα. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την Allianz, την Adidas και τη Λένα Γκέρκε, ώστε να προωθήσουμε το σημαντικό αυτό ζήτημα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Είναι ξεχωριστό το γεγονός ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε χρήματα για αυτόν τον σκοπό και την DKMS».

Η φανέλα, που θα φορεθεί για πρώτη φορά στον αγώνα της Μπάγερν με τη Βόλφσμπουργκ στις 12 Οκτωβρίου, έχει ένα ιδιαίτερο σχέδιο με τις ροζ λεπτομέρειεςπου αποτελούν σύμβολο ευαισθητοποίησης και υποστήριξης στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Στο πίσω μέρος της φανέλας, οι αριθμοί είναι διακοσμημένοι με την χαρακτηριστική ροζ κορδέλα.

Αυτή η καμπάνια συνεχίζει μία επιτυχημένη πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο σύλλογος το 2023, όταν οι Βαυαροί είχαν φωταγωγήσει την Allianz Arena σε ροζ φως, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του καρκίνου του μαστού.

🚨Shirt Alert🚨



Bayern Munich's Women's team has released this special shirt with LeGer by Lena Gercke.



It has been created to raise awareness for breast cancer prevention together with Allianz and the German Breast Cancer Society. 👏 pic.twitter.com/YDumuWbHUu