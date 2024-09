Πρωτάθλημα Γυναικών Βραζιλίας: Ρεκόρ προσέλευσης στον τελικό και... χρυσάφι στα ταμεία των Κορίνθιανς και Σάο Πάολο

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Κορίνθιανς έφτασε μέχρι την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου, νικώντας τη Σάο Πάολο με 2-0 στην «Química Arena», στις 22/9. Με τη νίκη αυτή δεν εξασφάλισαν μόνο τον έκτο τίτλο στην ιστορία της ομάδας, παρά έβαλαν στα ταμεία τους ένα μη ευκαταφρόνητο ποσό.

Η Κορίνθιανς... τσέπωσε συνολικά 2 εκατομμύρια ρεάλ, αφού μόνο η νίκη επί της Παουλίστα τούς απέφερε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου. Η Σάο Πάολο, που τερμάτισε δεύτερη, πήρε 750 χιλιάδες, συγκεντρώνοντας συνολικά 1,25 εκατομμύρια από έπαθλα σε όλη τη διοργάνωση.

Η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας (CBF) αποκάλυψε ότι την τρέχουσα χρονιά σημειώθηκε η υψηλότερη επένδυση στην ιστορία του Πρωταθλήματος Γυναικών της χώρας, με πάνω από 8 εκατομμύρια σε ρεάλ να διανέμονται μεταξύ των ομάδων που συμμετείχαν στη διοργάνωση.

Πέραν του αγωνιστικού κομματιού και της οικονομικής σημασίας, ο τελικός ανάμεσα σε Κορίνθιανς και Σάο Πάολο, ήταν ξεχωριστός και για έναν ακόμη λόγο. Η γηπεδούχος ομάδα κατάφερε να προσελκύσει 44.136 φιλάθλους στην «Química Arena», νούμερο που απποτελεί νέο ρεκόρ προσέλευσης για το γυναικείο ποδόσφαιρο τόσο στη Βραζιλία, όσο σε ολόκληρη τη Νότια Αμερική!

Οι αιρθμοί αυτοί «μαρτυρούν» την αύξηση της δημοτικότητας του ποδοσφαίρου γυναικών στις χώρες αυτές, αποδεικνύοντας πως υπάρχει ένα κοινό που είναι παθιασμένο για το άθλημα.

This year's Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Final drew a record attendance at a women's football fixture for the entire continent of South America 😲📈👏 pic.twitter.com/ccQiZ5MCfg