Γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου Βόρειας Κορέας: Υπερασπίστηκε αήττητη το «στέμμα» της

Η Βόρεια Κορέα κατέκτησε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U20 της Fifa, επικρατώντας της Ιαπωνίας με 1-0 στην Μπογκοτά. Πρόκειται για το τρίτο «χρυσό» μετάλλιο που κατακτούν στη διοργάνωση, επίτευγμα που αποτελεί ρεκόρ. Οι Κορεάτισσες είναι πλέον η πιο επιτυχημένη ομάδα στην κατηγορία τους, ξεπερνώντας ακόμα και ισχυρές δυνάμεις του ποδοσφαίρου γυναικών, όπως οι Γερμανία και ΗΠΑ.

«Είνα δύσκολο να εκφραστούμε αυτή τη στιγμή, αυτό ήταν το όνειρο τόσων πολλών από εμάς για τόσο πολύ καιρό», δήλωσε η αρχηγός της Βόρειας Κορέας, Τσάε Ουν Γιονγκ μετά την τελευταία αναμέτρηση.

«Ο τελικός ήταν δύσκολος, όπως άλλωστε τον περιμέναμε, όμως καταφέραμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να παίξουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του προπονητή μας.»

North Korea are the Champions of FIFA U20 Women's World Cup for a record third time after defeating Japan by the scoreline of 1-0.



It was a dominating display by North Korea, who were crowned champions with a 100% winning record.



