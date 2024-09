Μαουρίτσιο Ποτσετίνο: «Πρότυπό μας, η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών των ΗΠΑ και η Έμα Χέις»

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των ΗΠΑ με μοναδικό στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο Αργεντινός πρώην προπονητής των Τότεναμ, Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τις ετήσιες απολαβές του να φθάνουν τα έξι εκατ. δολάρια.

Ο ίδιος, έχει αναλάβει ένα απαιτητικό έργο, καθώς μετά την απογοητευτική πορεία της ομάδας στο Copa America, δεν υπάρχει κίνητρο. Η αυτοεποίθηση και η νοοτροπία νικητή είναι κάτι που ο 52χρονος θα πρέπει να εμφυσήσει στους παίκτες του. Η αποστολή του μπορεί να είναι δύσκολη, όμως έχει ήδη βρει το πρότυπο το οποίο θα ακολουθήσει και αυτο δεν είναι άλλο από το σύνολο της Έμα Χέις.

«Πρέπει να δούμε την ομάδα γυναικών ως παράδειγμα», δήλωσε ο Ποτσετίνο. «Έχουν τη σωστή δόση αυτοπεποίθησης και...αλαζονείας, χωρίς όμως να γίνονται ασεβείς. Αυτό το mentality χρειάζονται οι παίκτες μου για να αποδώσουν στο υψηλότερο επίπεδο.»

"We need to match you." 🇺🇸 USMNT's Mauricio Pochettino praises the accomplishments of Emma Hayes and the @USWNT ⬇️ via @USMNT pic.twitter.com/lUcwGLL4E6

Η USWNT είναι εδώ και δεκαετίες μια τεράστια δύναμη στο διεθνές ποδόσφαιρο. Μετρούν τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα και πέντε «χρυσά» Ολυμπιακά μετάλλια. Ο Ποτσετίνο θέλει οι παίκτες του να υιοθετήσουν το ίδιο σκεπτικό με εκείνο που έχει η αντίστοιχη ομάδα των γυναικών.

Η προπονήτριά τους, Έμα Χέις, είναι ένα άτομο καταξιωμένο στον χώρο του ποδοσφαίρου Γυναικών, που παρά το ότι ανέλαβε τα καθήκοντά της λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα μέχρι την κατάκτηση του «χρυσού» μεταλλίου στη διοργάνωση.

EMMA HAYES NOMINATED FOR WOMEN’S TEAM COACH OF THE YEAR



Emma is 1/6 coaches nominated for the 2024 Ballon d'Or Coach of the Year award. No surprise with the year that she had. She led Chelsea to a 5th straight WSL title & the USWNT to their first Olympic Gold Medal since 2012 🇺🇸 pic.twitter.com/zg5SVErZaf