Η τραγική απώλεια της Μάντι Κιούσακ: Μια αληθινή πρωταθλήτρια και μια «σκιά» στο ίδιο το ποδόσφαιρο

Η Μάντι Κιούσακ ήταν η πρώτη παίκτρια που έσπασε το φράγμα των 100 συμμετοχών για τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Αποφάσισε πριν ένα χρόνο να βάλει τέλος στη ζωή της, με την οικογένειά της να ρίχνει ευθύνες στον τρόπο που την αντιμετώπισε ο προπονητής και να αφήνει αιχμές για συγκάλυψη.

Στις 19 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον τραγικό θάνατο της Μάντι Κιούσακ, παίκτριας της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Το κενό που άφησε στην οικογένειά της και τον αθλητισμό είναι τεράστιο. Σε ηλικία 27 ετών η Μάντι αυτοκτόνησε, βυθίζοντας τους οικείους της σε αβάσταχτη θλίψη. Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, η Μάντι ήταν πολλά περισσότερα από μια επαγγελματία ποδοσφαιρίστρια.

Η ιστορία της ξεκίνησε από μικρή ηλικία, όταν παρά τα προβλήματα υγείας, έδειξε την αφοσίωση και την επιμονή της στον αθλητισμό. Σε ηλικία 18 μηνών, σε μια παραλία, η μικρή Μάντι κλότσησε για πρώτη φορά μια μπάλα ποδοσφαίρου. Ήταν η αρχή μιας αδιάλειπτης αγάπης για το ποδόσφαιρο, που την οδήγησε να παίξει σε ομάδες όπως η Λέστερ, η Άστον Βίλα και, τελικά, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Εκεί, έγινε η μακροβιότερη παίκτρια της ομάδας, κερδίζοντας τον τίτλο «Miss Sheffield United», λόγω της αφοσίωσής της στην πόλη και την ομάδα.

Ωστόσο, η ζωή της Μάντι δεν περιοριζόταν μόνο στο ποδόσφαιρο. Η αγάπη της για τον αθλητισμό γενικά ήταν εμφανής από την παιδική της ηλικία, όταν διακρινόταν σε διάφορα αθλήματα όπως η ιππασία, το κρίκετ και ο στίβος. Παρά τις αντιξοότητες, καθώς σε ηλικία οκτώ εβδομάδων οι γιατροί είπαν πως οι πνεύμονές της είχαν τέτοια ζημιά, η οποία δεν θα της επέτρεπε ποτέ να κάνει αθλητισμό, η Μάντι απέδειξε ότι τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει τα όνειρά της.

Remembering Maddy Cusack a year on from her passing 💜 pic.twitter.com/70E5W54bif