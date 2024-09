Σπουδαία πρωτοβουλία από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που θα σταθεί στο πλευρό της Χάνα Μπλάντελ στην πιο όμορφη δοκιμασία της ζωής της. Η 30χρονη Αγγλίδα ανακοίνωσε πως είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο της παιδί. «Έχω καλά και κακά νέα. Τα κακά είναι πως θα μείνω εκτός δράσης αυτή τη σεζόν. Τα καλά είναι ότι είμαι έγκυος», ανέφερε μέσω της ιστοσελίδας της ομάδας, λίγο πριν τονίσει τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη της για την ασταμάτητη στήριξη των Κόκκινων Διαβόλων προς το πρόσωπό της.

