Με την επιστροφή των ομάδων από τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027, ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση συμβολαίου με την Σλοβάκα φόργουορντ Ιβάνα Γιακούμπκοβα η οποία είχε μόλις τρεις μήνες στην ομάδα. Η φόργουορντ είχε αγωνιστεί μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα έχοντας μέσο όρο συμμετοχής 6.5 λεπτά, δύο πόντους και 1.3 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ δεν είχε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας.

Ο Αθηναϊκός Qualco ευχαρίστησε την Γιακούμπκοβα για την ως τώρα θητεία της στην ομάδα και της εύχεται τα καλύτερα για τη συνέχεια.

Στη θέση της επιστρέφει η Κριστίν Ανίγκουε, η οποία αποτέλεσε μέλος της ομάδας του Αθηναϊκού και την προηγούμενη σεζόν. Η Βρετανίδα, με νιγηριανή καταγωγή και αμερικάνικο διαβατήριο, φόρογουντ βρισκόταν στην Όρμανσπορ της Τουρκίας όπου σημείωσε ήδη μόνο σε εφτά μόλις παιχνίδια 15.4 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ μέσο όρο, σε 29 λεπτά ανά αγώνα.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην περσινή της θητεία με τον Αθηναϊκό, η Ανίγκουε έγραψε στο φύλο της στατιστικής 11.7 πόντους και 6.4 ριμπάουντ στο ελληνικό πρωτάθλημα και 9.5 πόντους και 4.4 ριμπάουντ στο EuroCup.

Τι δήλωσε η Κριστίν Ανίγκουε για την επιστροφή της:

«Επιστρέφω στην Αθήνα και νιώθω σα να μην έφυγα ποτέ. Είναι ενθουσιασμένη που θα επανενταχθώ στην ομάδα, θα είμαι μέρος μιας κουλτούρας νίκης, και προσδοκώ να δημιουργήσω ακόμα περισσότερες σπουδαίες αναμνήσεις στην πορεία της σεζόν. Νιώθω ευγνώμων για την ευκαιρία και ανυπομονώ για όσα είναι μπροστά μας».

Η νέα φόργουορντ του Αθηναϊκού βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και θα παραβρεθεί να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα της ομάδας το Σάββατο στις 17:00 για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.