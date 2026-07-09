Με το απόλυτο ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων η Εθνική Νέων Γυναικών στο EuroBasket U20 Β' Κατηγορίας που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Σλοβακίας με 67-54, έκανε το 3/3 και εξασφάλισε την πρώτη θέση του ομίλου, αποκτώντας το ιδανικό μομέντουμ ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Κορυφαία για την Ελλάδα ήταν η Φωτεινή Σύρπα με 19 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Χωλοπούλου (11), Χατήρα (10) και Λιανούδη (10).

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η ομοσπονδιακή τεχνικός Φρόσω Δρακάκη στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα και τη νοοτροπία των αθλητριών της. «Πήραμε μια σπουδαία νίκη και θέλω να σταθώ στην ψυχή που δίνουν αυτά τα κορίτσια σε κάθε παιχνίδι. Την αυταπάρνηση και τις μάχες που δεν παρατάνε ποτέ. Είμαι περήφανη για εκείνες. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα την αποστολή μας. Συνεχίζουμε ταπεινά, με σεβασμό στους αντιπάλους, αλλά χωρίς φόβο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη θέση στον όμιλο δίνει πλέον στην Εθνική Νέων Γυναικών την ευκαιρία να διεκδικήσει στα νοκ άουτ την άνοδο στην Α' Κατηγορία.