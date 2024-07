Το WNBA πρόκειται να λάβει περίπου 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 11 χρόνια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα - κατά μέσο όρο 200 εκατομμύρια δολάρια ετησίως (182 εκατ. ευρώ) - με δυνατότητα να κερδίσει περισσότερα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το ΝΒΑ διαπραγματεύτηκε τις νέες συμφωνίες του WNBA κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τα δικαιώματα που μόλις ολοκληρώθηκαν, όπου κατέληξε σε συμφωνία με τη Disney, το NBC και την Amazon για 11ετή συμβόλαια ύψους περίπου 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι συμφωνίες του WNBA για τα δικαιώματα των εθνικών μέσων ενημέρωσης είναι επίσης με αυτές τις εταιρείες- το ESPN, το NBC και η Amazon θα έχουν όλα τα δικά τους πακέτα WNBA.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΝΒΑ ενέκρινε την Τρίτη αυτές τις συμφωνίες για τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης, αλλά δεν είναι ακόμη επίσημες, δεδομένου ότι η Warner Bros. Discovery, η μητρική εταιρεία του TNT, υποστηρίζει ότι έχει αντίστοιχα δικαιώματα για ένα πακέτο δικαιωμάτων του ΝΒΑ, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα τα ασκήσει.

Οι τρέχουσες συμφωνίες του WNBA για τα μέσα ενημέρωσης, αξίας περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, λήγουν μετά τη σεζόν του 2025, με την Disney, την Ion, το CBS και την Amazon να είναι οι συνεργάτες της στα μέσα ενημέρωσης.

Οι νέες αμοιβές δικαιωμάτων θα μπορούσαν να έχουν έως και εξαπλάσιο πολλαπλάσιο των σημερινών αμοιβών του πρωταθλήματος για τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης, καθώς οι νέες συμφωνίες αφήνουν περιθώριο στο WNBA να φέρει νέους συνεργάτες.

Το πρωτάθλημα προβλέπει ότι θα πουλήσει άλλα δύο πακέτα δικαιωμάτων εκτός από αυτά για τα οποία έχει ήδη συνάψει συμφωνίες και προβλέπει ότι θα αποφέρει άλλα 60 εκατομμύρια δολάρια ετησίως συνολικά σε αυτές τις πρόσθετες συμφωνίες.

Αυτό θα βοηθήσει το WNBA να εκμεταλλευτεί το κύμα αυξημένου ενδιαφέροντος και δαπανών των μέσων ενημέρωσης για το πρωτάθλημα και για όλα τα γυναικεία αθλήματα.

