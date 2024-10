Η Renault «σκοτώνοντας» τους κινητήρες F1 καταστρέφει την κληρονομιά της

Η διοικητική αποτυχία της Renault οδηγεί σε παρακμή το ιστορικό εργοστάσιο κινητήρων στο Viry-Chatillon και κάνει αβέβαιο το μέλλον της Alpine στη Formula 1.

Η ανακοίνωση ότι η Renault θα σταματήσει την κατασκευή κινητήρων για τη Formula 1 το 2026 αποτέλεσε ένα μικρό σοκ για τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού -παρότι όλοι γνωρίζαμε ότι έρχεται- αλλά και ένα βαρύ πλήγμα στην κληρονομιά της εταιρείας. Το ιστορικό εργοστάσιο στο Viry-Chatillon, το οποίο κατασκεύαζε κινητήρες για την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού για πάνω από 40 χρόνια, θα σταματήσει να φτιάχνει μονάδες ισχύος για την F1, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής.

