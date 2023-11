Η αγαπημένη συνήθεια του Έλληνα είναι να τα ισοπεδώνει όλα

Ο Πάνος Σεϊτανίδης κάνει ταμείο στο Grand Prix του Λας Βέγκας, βάζοντας στο ζύγι όσα γράφτηκαν αυτές τις ημέρες.

Αν διαβάζοντας τον τίτλο δεν κούνησες συγκαταβατικά το κεφάλι, δεν έσκασες έστω μισό χαμόγελο ενόσω το μυαλό σου ταξίδευε με ταχύτητα δίνης στην τελευταία… κατεδάφιση της πραγματικότητας που πήρε το μάτι σου κάπου στα (social) media, μη μπεις στον κόπο να διαβάσεις τη συνέχεια. Ίσως εκνευριστείς.



Αυτό το τριήμερο αποτέλεσε ένα καλό και δωρεάν τεστ αξιολόγησης όσων βλέπουν Formula 1. Προσοχή: όχι όσων αγαπούν τη Formula 1. Όσων βλέπουν. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο. Γιατί υπάρχουν αυτοί που είναι αυθεντικοί και γνήσιοι fans, υπάρχουν κι αυτοί για τους οποίους ένας (όχι και τόσο) σοφός είχε πρόσφατα πει: «Αν δεν σου αρέσουν όσα κάνω αλλά εξακολουθείς να βλέπεις όλα όσα κάνω, τότε είσαι κι εσύ fan».

Το τι διάβασα λοιπόν τριγύρω όσο πλησιάζαμε στο απόλυτο highlight της φετινής σεζόν που λεγόταν Grand Prix του Λας Βέγκας, δεν είχε προηγούμενο. Κράξιμο, ισοπέδωση, σταθερή και αγνή κατάργηση λογικής σκέψης. Φτάσαμε στην τελετή έναρξης και τα λόγια του Μαξ Φερστάπεν έριξαν λάδι στη φωτιά κάθε «ισοπεδωσάκια». Με μία διαφορά: ο Ολλανδός αναφερόταν σε πράγματα που του ζητούσαν εκείνου να κάνει και δεν γούσταρε, δεν υπερασπιζόταν τους απανταχού ανυπεράσπιστους «φίλος» του αγνού racing που αντιμετωπίζουν όσους κάνουν το λάθος να απολαμβάνουν και τα… περιφερειακά, λες και έχουν πανώλη. Μετά ήρθε η πρώτη ημέρα δράσης. Περιορισμένης δράσης. Καθυστερημένης δράσης. Μία ημέρα με λάθη τα οποία θα υπογραμμίσουμε.



Τα λάθη και τα προβλήματα πρέπει να τα ψάχνεις, να τα εντοπίζεις, να τα φωνάζεις. Αλλά αυτό διαφέρει πολύ από το αγαπημένο χόμπι του Έλληνα, να τα κάνει όλα ίσιωμα. Και καλά να ναι κάποιος από το σινάφι μου, είναι γλυκά τα κλικ, το ξέρω και το ξέρετε.

Όμως ο Μπάμπης από τα Πετράλωνα, τι έχει να κερδίσει αναφερόμενος σε επικείμενη καταστροφή, λες και έστελναν τους οδηγούς να τρέξουν κάπου που ήξεραν ότι θα πέσει μετεωρίτης; Και το σημαντικότερο, που αφορά και media και social media: που είναι όλοι αυτοί τώρα που το Λας Βέγκας να πρόσφερε έναν τόσο συναρπαστικό αγώνα, που επισκίασε όλες τις εξωαγωνιστικές φιοριτούρες;

Πως μπορεί να στήνει κάποιος στον τοίχο κάθε εύκολο στόχο, έχοντας μηδενική εμπειρία από αυτό το ρημάδι το σπορ. Εμπειρία διά ζώσης. Να δει, να αντιληφθεί, να παρατηρήσει. Να μπορέσει να συλλάβει τι στο διάολο κάνει αυτό το ζηλευτό καραβάνι οργώνοντας την υφήλιο; Τι αξία μπορεί να έχει κάθε αράδα όταν βασίζεται σε αέρα κοπανιστό;

Πάμε λοιπόν να σταθούμε σε όσα πραγματικά έγιναν στη Νεβάδα και με αρωγό τη λογική, να διαχωρίσουμε την ήρα από το στάρι.

Δεν έχουμε δει ποτέ ξανά κάτι αντίστοιχο. Μέσα σε 30 λεπτά, έστρεψε την προσοχή ολόκληρου του πλανήτη στην κουκίδα του χάρτη που λέγεται Formula 1. Και με Δούρειο Ίππο καλλιτέχνες αδιανόητης απήχησης, το σπορ συστήθηκε σε ακόμα περισσότερα σπίτια.

Οι επιλογές για όσους ήταν πίσω από τα μικρόφωνα δεν μπορούν παρά να κριθούν υποκειμενικά. Ή να το θέσω απλά, μου αρκούσε να δω τους 30 Seconds To Mars. Άντε και την Kylie Minogue, τιμής ένεκεν. Αλλά κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα, ακόμα και καλλιτέχνες που δεν ανταποκρίνονταν στα δικά μου ακούσματα, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι σε ένα φαντασμαγορικό μισάωρο στο οποίο υποστηρικτικό ρόλο είχε ένα σμήνος από Drones που «ζωγράφιζε» στον ουρανό.

Όσο για τους οδηγούς, παρέλασαν στο τέλος, όπως άρμοζε. Με τρόπο που δεν άρεσε στον Μαξ Φερστάπεν, που ως πρωταθλητής όρθωσε ανάστημα και εναντιώθηκε σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Όχι επειδή κάνουν κακό στη Formula 1 – επειδή ο ίδιος προτιμά να οδηγεί. Και καλά κάνει. Βέβαια, με μισθό που φλερτάρει με τα 50 εκ., το να θυσιάσεις μισή ώρα από το χρόνο σου για να χαιρετήσεις το πλήθος, δεν είναι και κάτεργο. Γι’ αυτό και εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του.





Αυτός καταλαβαίνω γιατί να ταχθεί κατά. Ο φίλος που αναφέραμε νωρίτερα -ναι, ο Μπάμπης από τα Πετράλωνα- γιατί διαρρηγνύει τα ιμάτιά του; Πως τον επηρεάζει αρνητικά όντας πίσω από μία οθόνη, στην άλλη άκρη του πλανήτη; Δεν τον επηρεάζει. Πρέπει κάτι να πει, πρέπει κάτι να γράψει. Θα μπορούσε απλά να μη σηκωθεί χαράματα να το δει. Αλλά τότε πως θα έκανε ντόρο; Ξύπνησε απλά και μόνο για να περάσει το πρωινό του κράζοντας ισοπεδώνοντας.



Όλοι έχουμε έναν τέτοιο στην παρέα μας. Που έχει την ίδια ακριβώς στάση σχετικά με τις μεταγραφές της ομάδας του στο ποδόσφαιρο, που ξέρει από πριν όλα τα... υπόγεια ρεύματα για τη διαιτησία, που μιλάτε για εκδρομές και ξέρει ήδη πως 11.00 με 14.00 θα βρέχει εκεί που θέλετε να πάτε, έτσι, για να σας ξενερώσει με τη δική του πρότερη γνώση. Που θα γράψει σίγουρα 10 καταγγελτικά post μέσα στο 24ωρο, ανεξαρτήτου θέματος - αρκεί να είναι καταγγελτικά.

Είναι φαινόμενο που έχουμε δει αρκετές φορές στο παρελθόν. Συνήθως με καπάκια υπονόμων - αυτό που συνέβη στο Βέγκας, συνέβη πρώτη φορά. Το πρόβλημα ήταν πως η αεροδυναμική λειτουργία του πατώματος των σύγχρονων μονοθεσίων, δεν ρούφηξε μόνο το καπάκι αλλά ξήλωσε ολόκληρο κομμάτι της ασφάλτου.

CCTV footage of Sainz hitting the drain cover in FP1 #F1 #LasVegasGrandPrix pic.twitter.com/VV5O3fmqBT

Αυτό συνέβη σε 1 από τα 32 καπάκια που υπήρχαν στα 6.2 χιλιόμετρα της αγωνιστικής διαδρομής. Διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, πως θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο τουλάχιστον σε δύο ακόμα σημεία.

Αστοχία; Σίγουρα. Μπορούσε να προβλεφθεί; Ίσως. Όμως συνέβη κι ευτυχώς συνέβη στην πιο ανούσια στιγμή του τριημέρου. Το γεγονός πως ο Τότο Βολφ ήταν έξαλλος, σε βαθμό που ανάλογο έχουμε δει μόνο σε εκείνο το Άμπου Ντάμπι του 2021, τα λέει όλα.

Είναι ένας απίστευτα επιτυχημένος επιχειρηματίας, ένας άκρως ευφυής άνθρωπος, που έχει την εμπειρία και τις παραστάσεις ώστε να αντιληφθεί το μέγεθος του εγχειρήματος στο Λας Βέγκας και την επαίσχυντη προσπάθεια υποβάθμισης του, πατώντας σε μία αρνητική εξέλιξη. Από πρόσωπο-δημοσιογράφο, που σταθερά αναζητά ατάκες για πρωτοσέλιδα. Μαντέψτε πως: ισοπεδώνοντας.

Εδώ θα βάλω ερωτηματικά. Κι αυτό διότι προκύπτει πως δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ελέγχου της πίστας από τη διεύθυνση του αγώνα. Αν όντως ο Νιλς Βίτιχ δεν ολοκλήρωσε τις διαδικασίες την Τετάρτη λόγω της τελετής έναρξης, τότε θα πρόκειται για τεράστιο φάουλ. Θα δεχθώ κάθε διαφοροποίηση που αφορά το built-up του αγώνα, όχι όμως εκπτώσεις στην ασφάλεια.

Βέβαια και εδώ, έχουμε κάτι θολό. Περπατώντας την πίστα, ο Βίτιχ δεν θα μπορούσε να δει/σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Το αυτοκίνητο ασφαλείας και το ιατρικό αυτοκίνητο, έκαναν από την Τετάρτη -όπως συμβαίνει σε κάθε πίστα- ατελείωτους γύρους. Όμως ακόμα κι ένα supercar, δεν μπορεί να προσομοιώσει τις αεροδυναμικές πιέσεις από το πέρασμα ενός σύγχρονου μονοθεσίου της F1.

Υποθέτω αντιλαμβάνονται όλοι πως το να γίνουν δοκιμές εκεί, με μονοθέσιο, πριν το αγωνιστικό τριήμερο, ήταν κάτι ανέφικτο.

Στα παραπάνω, μην εκπλαγείτε αν προκύψει κόντρα F1-FIA. Μία ακόμα. Να υπερασπιστεί ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ τον Βίτιχ, κατηγορώντας τη Liberty Media. Αν δεν το κάνει, θα είναι για να μην προκαλέσει την απάντηση, διότι ήταν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που αδίκησαν κατάφορα τη Scuderia Ferrari.

Το συμβάν του FP1 προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην SF-23 του Κάρλος Σάινθ. Μεταξύ αυτών, στην μπαταρία, με την ιταλική ομάδα να αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει νέα, υπερβαίνοντας έτσι το όριο για το 2023. Οι κανονισμοί λένε πως κάθε επιπλέον «κομμάτι», φέρνει ποινή 10 θέσεων και τηρήθηκε το γράμμα του νόμου.





Άδικο; Σίγουρα. Όμως αυτό είναι γραμμένο στο μεγάλο μαύρο βιβλίο κανονισμών. Και δεν υπάρχει αστερίσκος που να επιτρέπει εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Σε περιπτώσεις σαν κι αυτή. Θέλω να πιστεύω πως η FIA θα διορθώσει τα πράγματα το συντομότερο.

Αλλά όσο κι αν θέλεις να έχει δράκο το παραμύθι, η FIA δεν κάνει πόλεμο στη Ferrari, δεν ήταν όλα αυτά μία συνομωσία.

Εδώ έχουμε ένα μεγάλο φάουλ από τους διοργανωτές. Όχι επειδή εκκενώθηκαν οι κερκίδες – αυτό φάνηκε εξωφρενικό αλλά καλώς ή κακώς, είχε εξήγηση. Δεν έγινε για να μη πληρώσουν… υπερωρίες το προσωπικό ασφαλείας και εξυπηρέτησης. Έγινε διότι η νομοθεσία της Νεβάδα, έχει συγκεκριμένους, αυστηρούς περιορισμούς σε εργατικά θέματα. Κοινώς, ήταν μονόδρομος.

Όμως. Υπάρχει ένα ΟΜΩΣ με κεφαλαία. Κάποιοι από τους θεατές έχουν ταξιδέψει ώρες ολόκληρες. Έχουν πληρώσει χιλιάδες δολάρια και έχουν δει μόνο 8 λεπτά δράσης στο FP1. Δεν βλέπουν τίποτα άλλο και τους διώχνεις εκτός πίστας. Δεν πρέπει να αποζημιωθούν;

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την παροχή voucher 200 δολαρίων για αγορές στα καταστήματα ρουχισμού εντός πίστας. Με συγχωρείτε αλλά το ποσό αυτό αποτελεί κοροϊδία – αφήστε που ουσιαστικά αφορά ανατροφοδότηση του ίδιου κουμπαρά.

Θα έπρεπε να έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, ενδεχομένως και μία καλή προσφορά για τα εισιτήρια του αγώνα του 2024. Αυτά στο… υλικό μέτωπο. Υπάρχει και το ηθικό. Βλέπετε, στις ανακοινώσεις των διοργανωτών γράφτηκαν πολλά, έλαμπε όμως δια της απουσίας της η λέξη «συγνώμη». Θα έπρεπε να είναι στην εισαγωγή, στα μισά του κειμένου και στον επίλογο. Ακόμα και σε υστερόγραφο. Μια συγνώμη δεν φτάνει, πρέπει όμως να την πεις.

Είδαμε πολλούς. Από κάθε χώρο. Το ζήλεψα που δεν ήμουν εκεί. Να σταθώ κοιτώντας με δέος τον ένα και μοναδικό Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Να κάνω τη γυναίκα μου με μισήσει βγάζοντας μία φωτογραφία με τον Μπραντ Πιτ ή τον Πάτρικ Ντέμπσεϊ. Να δω πως είναι από κοντά η Rihanna ή η Kylie Minogue των παιδικών μου χρόνων. Πόσο ψηλός είναι ο Σακίλ Ο’ Νιλ.

Δεν τρελαίνομαι κι εγώ όταν βλέπω celebrities στο grid και τα paddock και να μοιάζουν να είναι εκεί με το ζόρι, γουστάρω όμως τρελά όταν βλέπω τύπους σαν τον Τέρι Κρους, να το… ζουν όπως θα το ζούσα κι εγώ. Με ενθουσιασμό και χαμόγελο ως τ’ αυτιά.

Αλλά ακόμα και οι ξινοί, είναι λόγος να σπεύδεις να ανοίξεις το facebook και να ποστάρεις τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να μην είναι εκεί;

Πολύς ντόρος έγινε πλησιάζοντας στις ημέρες του αγώνα, σχετικά με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Διάβαζα τα τέρατα, φοβόμουν πως θα εμφανιστούν πολικές αρκούδες, πως τα μονοθέσια δεν θα μπορούν να στρίψουν, πως θα εκτυλιχθεί μπροστά μας μία ταινία καταστροφής.

Έπειτα διάβασα προσεκτικά την προεπισκόπηση της Pirelli για τον αγώνα και ξάφνου ήταν σαφές: οι χαμηλές θερμοκρασίες θα ήταν αλατοπίπερο στο δείπνο από το Λας Βέγκας, όχι αρσενικό. Κι έτσι αποδείχθηκαν.

Εκεί κι αν γράφτηκαν σημεία και τέρατα. Σε μία αγωνιστική διαδρομή σχεδιασμένη από τα πιο λαμπρά αρχιτεκτονικά μυαλά, αυτά της περίφημης οικογένειας Τίλκε. Που ξόδεψαν μήνες και μήνες δουλειάς πάνω σε κάθε εκατοστό της πίστας, με ενδελεχείς προσομοιώσεις.

Τι ξέρουν αυτοί; Έκαναν λάθος, σχεδίασαν την έξοδο pit lane του τρόμου. Τάδε έφη ο φίλος μας ο Μπάμπης, σε κουβέντα με τον κολλητό του τον Βρασίδα από τις Κουκουβάουνες: «Μ@λ@κ@, αυτοί εκεί θα σκοτωθούν εκεί που έβαλαν το pit lane».

Και πάμε και στη γενικότερη αγωνιστική διαδρομή. Οι 9 στους 10 προδίκαζαν πως θα είναι βαρετή, πως οι ευθείες ήταν ανούσιες, πως το… ανάποδο γουρούνι δεν είχε θέση στο καλεντάρι και λοιπά γλυκανάλατα. Τώρα που είναι όλοι αυτοί;

The stunning race-winning move for Max Verstappen on Charles Leclerc 😮‍💨 #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/vuPtUXRt2Y

Ακόμα και η… σημαία τους, ο πάντα ανυπόφορα αυθόρμητος Φερστάπεν, τόνισε πόσο συναρπαστικό αγώνα πρόσφερε αυτή η χάραξη.

Για όσους λοιπόν ανήγαγαν το κράξιμο σε τέχνη μέχρι πριν τον αγώνα, τα… χαιρετίσματά μας που λέει κι ο Μαξ. Αφήστε εμάς που λατρεύουμε τη Formula 1, να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε καταιγιστικά Grand Prix σαν αυτό του Λας Βέγκας. Εσείς του χρόνου να μην το δείτε, να πάτε αλλού.

Max: "We go straight to the nightclub!" 😂



We're big fans of the Vegas edition of the @Max33Verstappen podcast! 😆🎧#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/5t5g2jjUIe