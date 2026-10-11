F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το GP Σιγκαπούρης

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το GP Σιγκαπούρης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Κίμι Αντονέλι αύξησε τη διαφορά του από τον Τζορτζ Ράσελ στους 102 βαθμούς, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Το GP Σιγκαπούρης έφερε τον Κίμι Αντονέλι ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1. Με την τρίτη θέση στη Μαρίνα Μπέι, ο Ιταλός της Mercedes έφτασε στους 340 βαθμούς και αύξησε το προβάδισμά του από τον Τζορτζ Ράσελ στους 102. Ο Βρετανός πρόσθεσε μόλις δύο βαθμούς με την ένατη θέση του και έχει πλέον 238.

Ο Λούις Χάμιλτον παραμένει τρίτος με 229 βαθμούς, αλλά ο νικητής της Σιγκαπούρης Μαξ Φερστάπεν τον έχει πλέον πλησιάσει πολύ. Ο Ολλανδός έφτασε στους 221 βαθμούς και πέρασε στην τέταρτη θέση, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος έχει 215. Ο Λάντο Νόρις ακολουθεί έκτος με 201.

Στους κατασκευαστές, η Mercedes προηγείται με 578 βαθμούς, ενώ η Ferrari μείωσε τη διαφορά στους 134, φτάνοντας τους 444. Η McLaren παραμένει τρίτη με 339, αλλά η Red Bull, που συγκέντρωσε 26 βαθμούς στη Σιγκαπούρη, πλησίασε στους 21.

Επόμενος σταθμός είναι το GP ΗΠΑ στο Circuit of the Americas, στο Όστιν, το τριήμερο 23–25 Οκτωβρίου, εκεί όπου ο Αντονέλι θα έχει το πρώτο του match point, δηλαδή την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΒαθμοί
1Κίμι ΑντονέλιMercedes340
2Τζορτζ ΡάσελMercedes238
3Λιούις ΧάμιλτονFerrari229
4Μαξ ΦερστάπενRed Bull Racing221
5Σαρλ ΛεκλέρFerrari215
6Λάντο ΝόριςMcLaren201
7Όσκαρ ΠιάστριMcLaren138
8Ίσακ ΧατζάρRed Bull Racing97
9Λίαμ ΛόσονRacing Bulls75
10Πιερ ΓκασλίAlpine41
11Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls38
12Φράνκο ΚολαπίντοAlpine27
13Όλιβερ ΜπέρμανHaas23
14Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi13
15Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi10
16Εστεμπάν ΟκόνHaas7
17Κάρλος ΣάινθWilliams7
18Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin7
19Άλεξ ΆλμπονWilliams5
20Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls1
21Λανς ΣτρολAston Martin0
22Βάλτερι ΜπόταςCadillac0
23Σέρχιο ΠέρεζCadillac0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Mercedes578
2Ferrari444
3McLaren339
4Red Bull Racing318
5Racing Bulls114
6Alpine68
7Haas30
8Audi23
9Williams12
10Aston Martin7
11Cadillac0

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Mercedes F1

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 