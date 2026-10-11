Ο Κίμι Αντονέλι αύξησε τη διαφορά του από τον Τζορτζ Ράσελ στους 102 βαθμούς, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Το GP Σιγκαπούρης έφερε τον Κίμι Αντονέλι ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1. Με την τρίτη θέση στη Μαρίνα Μπέι, ο Ιταλός της Mercedes έφτασε στους 340 βαθμούς και αύξησε το προβάδισμά του από τον Τζορτζ Ράσελ στους 102. Ο Βρετανός πρόσθεσε μόλις δύο βαθμούς με την ένατη θέση του και έχει πλέον 238.

Ο Λούις Χάμιλτον παραμένει τρίτος με 229 βαθμούς, αλλά ο νικητής της Σιγκαπούρης Μαξ Φερστάπεν τον έχει πλέον πλησιάσει πολύ. Ο Ολλανδός έφτασε στους 221 βαθμούς και πέρασε στην τέταρτη θέση, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος έχει 215. Ο Λάντο Νόρις ακολουθεί έκτος με 201.

Στους κατασκευαστές, η Mercedes προηγείται με 578 βαθμούς, ενώ η Ferrari μείωσε τη διαφορά στους 134, φτάνοντας τους 444. Η McLaren παραμένει τρίτη με 339, αλλά η Red Bull, που συγκέντρωσε 26 βαθμούς στη Σιγκαπούρη, πλησίασε στους 21.

Επόμενος σταθμός είναι το GP ΗΠΑ στο Circuit of the Americas, στο Όστιν, το τριήμερο 23–25 Οκτωβρίου, εκεί όπου ο Αντονέλι θα έχει το πρώτο του match point, δηλαδή την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 340 2 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 238 3 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 229 4 Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing 221 5 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 215 6 Λάντο Νόρις McLaren 201 7 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 138 8 Ίσακ Χατζάρ Red Bull Racing 97 9 Λίαμ Λόσον Racing Bulls 75 10 Πιερ Γκασλί Alpine 41 11 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 38 12 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 27 13 Όλιβερ Μπέρμαν Haas 23 14 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 13 15 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο Audi 10 16 Εστεμπάν Οκόν Haas 7 17 Κάρλος Σάινθ Williams 7 18 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 7 19 Άλεξ Άλμπον Williams 5 20 Γιούκι Τσουνόντα Racing Bulls 1 21 Λανς Στρολ Aston Martin 0 22 Βάλτερι Μπότας Cadillac 0 23 Σέρχιο Πέρεζ Cadillac 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών