F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το GP Σιγκαπούρης
Το GP Σιγκαπούρης έφερε τον Κίμι Αντονέλι ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1. Με την τρίτη θέση στη Μαρίνα Μπέι, ο Ιταλός της Mercedes έφτασε στους 340 βαθμούς και αύξησε το προβάδισμά του από τον Τζορτζ Ράσελ στους 102. Ο Βρετανός πρόσθεσε μόλις δύο βαθμούς με την ένατη θέση του και έχει πλέον 238.
Ο Λούις Χάμιλτον παραμένει τρίτος με 229 βαθμούς, αλλά ο νικητής της Σιγκαπούρης Μαξ Φερστάπεν τον έχει πλέον πλησιάσει πολύ. Ο Ολλανδός έφτασε στους 221 βαθμούς και πέρασε στην τέταρτη θέση, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος έχει 215. Ο Λάντο Νόρις ακολουθεί έκτος με 201.
Στους κατασκευαστές, η Mercedes προηγείται με 578 βαθμούς, ενώ η Ferrari μείωσε τη διαφορά στους 134, φτάνοντας τους 444. Η McLaren παραμένει τρίτη με 339, αλλά η Red Bull, που συγκέντρωσε 26 βαθμούς στη Σιγκαπούρη, πλησίασε στους 21.
Επόμενος σταθμός είναι το GP ΗΠΑ στο Circuit of the Americas, στο Όστιν, το τριήμερο 23–25 Οκτωβρίου, εκεί όπου ο Αντονέλι θα έχει το πρώτο του match point, δηλαδή την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θέση
|Οδηγός
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Κίμι Αντονέλι
|Mercedes
|340
|2
|Τζορτζ Ράσελ
|Mercedes
|238
|3
|Λιούις Χάμιλτον
|Ferrari
|229
|4
|Μαξ Φερστάπεν
|Red Bull Racing
|221
|5
|Σαρλ Λεκλέρ
|Ferrari
|215
|6
|Λάντο Νόρις
|McLaren
|201
|7
|Όσκαρ Πιάστρι
|McLaren
|138
|8
|Ίσακ Χατζάρ
|Red Bull Racing
|97
|9
|Λίαμ Λόσον
|Racing Bulls
|75
|10
|Πιερ Γκασλί
|Alpine
|41
|11
|Άρβιντ Λίντμπλαντ
|Racing Bulls
|38
|12
|Φράνκο Κολαπίντο
|Alpine
|27
|13
|Όλιβερ Μπέρμαν
|Haas
|23
|14
|Νίκο Χούλκενμπεργκ
|Audi
|13
|15
|Γκαμπριέλ Μπορτολέτο
|Audi
|10
|16
|Εστεμπάν Οκόν
|Haas
|7
|17
|Κάρλος Σάινθ
|Williams
|7
|18
|Φερνάντο Αλόνσο
|Aston Martin
|7
|19
|Άλεξ Άλμπον
|Williams
|5
|20
|Γιούκι Τσουνόντα
|Racing Bulls
|1
|21
|Λανς Στρολ
|Aston Martin
|0
|22
|Βάλτερι Μπότας
|Cadillac
|0
|23
|Σέρχιο Πέρεζ
|Cadillac
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Mercedes
|578
|2
|Ferrari
|444
|3
|McLaren
|339
|4
|Red Bull Racing
|318
|5
|Racing Bulls
|114
|6
|Alpine
|68
|7
|Haas
|30
|8
|Audi
|23
|9
|Williams
|12
|10
|Aston Martin
|7
|11
|Cadillac
|0