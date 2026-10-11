Ο Λιούις Χάμιλτον πιστεύει πως η Ferrari έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κυνηγήσει τη νίκη στη Μαρίνα Μπέι απέναντι στον Μαξ Φερστάπεν.

Έπειτα από μια πολύ δυνατή εμφάνιση σε Q1 και Q2, o Λιούις Χάμιλτον δεν κατάφερε να πάρει την pole position για το Grand Prix Σιγκαπούρης. Δύο «κακοί», όπως τους χαρακτήρισε γύροι, τον περιόρισαν στην 3η θέση για την αυριανή εκκίνηση.

Η κακή παράδοση που έχει η Ferrari να μην βρίσκει απόδοση μεταξύ Q2 και Q3 συνεχίστηκε και στη Σιγκαπούρη, καθώς βρήκε μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου σε χρόνο. Μάλιστα, και οι δύο οδηγοί είχαν προβλήματα με το μονοθέσιο.

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Αλλαγή δεδομένων ξανά στο Q3

Μετά το πέρας του Q3, o Χάμιλτον παραδέχθηκε ότι δύο απότομα γλιστρήματα στις πρώτες στροφές του γρήγορου γύρου του τού κόστισαν περίπου δύο δέκατα του δευτερολέπτου.

«Ήταν άλλο ένα δύσκολο Q3. Συγχαρητήρια στον Μαξ, έκανε πολύ καλή δουλειά. Κάναμε κάποιες αλλαγές πριν τις κατατακτήριες και ένιωθα το μονοθέσιο πολύ καλύτερα. Πραγματικά αισθανόμουν ότι είχε περισσότερα να δώσει σε ταχύτητα», είπε.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής εξήγησε ότι στο Q1 και το Q2 είχε πολύ καλή αίσθηση, όμως στο Q3 η ισορροπία άλλαξε.

«Στο Q1 και το Q2 ήταν εξαιρετικά. Μετά φτάσαμε στο Q3 και είχα απότομα γλιστρήματα υπερστροφής στις στροφές 1 και 3, που με έριξαν περίπου δύο δέκατα πίσω. Ο υπόλοιπος γύρος ήταν καλός. Και στον τελευταίο γύρο δυσκολεύτηκα ξανά με τα ίδια απότομα γλιστρήματα».

Αύριο δίνονται οι βαθμοί

Ο Χάμιλτον στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί το ιδανικό παράθυρο λειτουργίας της Ferrari, καθώς μικρές αλλαγές στην πρόσφυση μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τη συμπεριφορά του μονοθεσίου.

«Υπάρχει μία πολύ λεπτή γραμμή με το μονοθέσιό μας, ανάμεσα στο να είσαι πάνω από το όριο ή κάτω από αυτό. Το να βρεις το ιδανικό σημείο είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι το είχα στα δύο πρώτα σκέλη, αλλά πρέπει να αντιδράς και στη βελτίωση της πίστας και στην αύξηση της πρόσφυσης. Εκ των υστέρων, ίσως δεν έπρεπε να το είχα κάνει», ανέφερε σχετικά.

Ο Βρετανός τόνισε ότι η Ferrari θα πρέπει να αξιοποιήσει και τα δύο μονοθέσια στρατηγικά απέναντι στον Φερστάπεν: «Είναι πολύ καλό αποτέλεσμα για εμάς να έχουμε δύο Ferrari εκεί μπροστά. Μπορούμε σίγουρα να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε ως ομάδα αύριο, να μείνουμε κοντά στον Μαξ και να του ασκήσουμε πίεση. Νομίζω ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κερδίσουμε».

Όλη η δράση του GP Σιγκαπούρης στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το Grand Prix Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 14:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.