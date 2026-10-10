Ιδιαίτερα χαρούμενος με την εμφάνισή του στο σπριντ ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος όμως έχει εστιάσει στον αυριανό αγώνα.

Από τη στιγμή που ο Τζορτζ Ράσελ έφυγε από μπροστά του στο τέλος του πρώτου γύρου, ο Μαξ Φερστάπεν δεν απειλήθηκε και κατάφερε να κερδίσει τον Αγώνα Σπριντ στη Σιγκαπούρη. Ο Ολλανδός μετέτρεψε τη sprint pole σε νίκη και έβαλε γερές βάσεις για ένα πολύ δυνατό τριήμερο στη Μαρίνα Μπέι.

Έτσι, οδεύει στις κατατακτήριες δοκιμές στις 16:30 ώρα Ελλάδος (LIVE gMotion στις 16:00) με ανεβασμένη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Καταστροφικές εκκινήσεις

Μετά το τέλος του σπριντ, ο οδηγός της Red Bull Racing στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το μονοθέσιό του δυσκολεύεται επανειλημμένα να επιταχύνει σωστά από στάση. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι ένα αντίστοιχο πρόβλημα στον κυριακάτικο αγώνα θα μπορούσε να καταστρέψει τις πιθανότητές του.

«Η εκκίνηση ήταν καταστροφική, για ακόμη μία φορά. Είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο αύριο, ο αγώνας τελείωσε. Μετά είχαμε λίγη τύχη με αυτό που συνέβη στον Τζορτζ. Το ίδιο όπως πάντα. Το μονοθέσιο δεν φεύγει από τη θέση του. Απλώς δεν επιταχύνουμε στην εκκίνηση», ανέφερε αρχικά.

Επιπλέον τόνισε πως απώτερος στόχος του είναι ο αγώνας της Κυριακής: «Δεν ήταν νίκη αυτή. Θέλω να κερδίσω αύριο. Δεν το βλέπω αυτό ως νίκη σε αγώνα».

Max’s favourite parking space 💪 #F1 || #SingaporeGP 🇸🇬 https://t.co/wCwKO24sSL October 10, 2026

Λάθος το σπριντ στη Σιγκαπούρη

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου, ο Φερστάπεν δεν μάσησε τα λόγια του. Ο Ολλανδός ήταν επικριτικός απέναντι στην επιλογή πίστας όπως η Σιγκαπούρη για Αγώνα Σπριντ, θεωρώντας ότι η δυσκολία στα προσπεράσματα περιορίζει σημαντικά τη δράση.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε Αγώνα Σπριντ σε πίστες όπου δεν μπορείς να προσπεράσεις. Υπάρχουν διαδρομές όπου μπορείς πραγματικά να αγωνιστείς και να περάσεις», τόνισε, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στον κυριακάτικο αγώνα.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.