Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Σιγκαπούρης για το πρωτάθλημα της Formula 1 θα αργήσει να ξεκινήσει, καθώς έντονη βροχόπτωση έπληξε την πίστα.

Δέκα λεπτά πριν από την εκκίνηση του Αγώνα Σπριντ για το Grand Prix Σιγκαπούρης, οι ουρανοί άνοιξαν πάνω από την πίστα Μαρίνα Μπέι. O αγώνας των 21 γύρων που ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 12:00 ώρα Ελλάδος δεν θα πάρει τελικά εκκίνηση στην ώρα του όπως επιβεβαίωσε η Διεύθυνση Αγώνα.

We can confirm it’s raining. https://t.co/Zp133aQL7w October 10, 2026

Η ένταση της βροχής ήταν πολύ έντονη, με πολλά σημεία της πίστας να έχουν μετατραπεί σε λίμνες. Το ιατρικό αυτοκίνητο ασφαλείας που βγήκε στην πίστα για να κάνει αναγνωριστικό γύρο δυσκολευόταν να κρατηθεί στην πορεία του. Το τροπικό κλίμα της περιοχής έπληξε για τα καλά την περιοχή και έδωσε νέα δεδομένα για τον Αγώνα Σπριντ, τον τελευταίο για την αγωνιστική σεζόν του 2026.

Ακολουθήστε όλες τις εξελίξεις του Αγώνα Σπριντ για το GP Σιγκαπούρης στο LIVE του gMotion και της Ford. με ένα κλικ ΕΔΩ.

The Medical Car showing just how much water there is on track at the moment 😮 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/Crbs8jyfsS — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα η Formula 1 βλέπει αγώνα της να επηρεάζεται από τη βροχή. Μία εβδομάδα νωρίτερα στη Μαλαισία, μια τροπική βροχή οδήγησε σε καθυστέρηση της εκκίνησης για περίπου 40 λεπτά. Η FIA αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη και να μην επαναληφθούν τα κωμικοτραγικά προβλήματα με το λογισμικό όπως στη Σεπάνγκ.