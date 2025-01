Ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG F1 μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με την παρθενική εμφάνιση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή με την ομάδα της Ferrari.

Η στιγμή που ο Τότο Βολφ θα αντιδρούσε στην εμφάνιση του πρώην οδηγού του, Λιούις Χάμιλτον, με τη Ferrari έφτασε. Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής προκάλεσε «σεισμό» στα social media στην πρώτη του εμφάνιση στο εργοστάσιο του Μαρανέλο, οι αναρτήσεις της Ferrari έσπασαν ρεκόρ στο Instagram, ενώ χιλιάδες τιφόζι έσπευσαν στην πίστα του Φιοράνο για να τον δουν από κοντά να οδηγεί την SF-23 του 2023.

Οι πρώτες αντιδράσεις των αντιπάλων του Χάμιλτον τις γνωρίζουμε ήδη και ήρθε η στιγμή που το τέως αφεντικό του στη Mercedes, ο Τότο Βολφ, μίλησε για τον επτάκις πρωταθλητή. Ο Αυστριακός ανέφερε στο Sky Sports: «Είναι σαν να έχεις αποφασίσει από κοινού να πάρεις διαζύγιο και βλέπεις μετά από καιρό την πρώην σου με νέο σύντροφο. Είμαι όμως πολύ χαρούμενος για εκείνον και του είπα πως αυτές οι φωτογραφίες είναι εμβληματικές. Μιλάμε για τον Λιούις οπότε δεν μου προκάλεσε έκπληξη».

"You see your partner for the first time with a new friend." 🤣



Toto Wolff on Lewis Hamilton's first "iconic" images with Ferrari 🔴 pic.twitter.com/0LTm4do8Rh