Fiat Grande Panda: Εξοπλισμός και εκδόσεις του νέου αυτοκινήτου πόλης

Το ελληνικό κοινό θα μπορεί μέσα στο επόμενο δίμηνο να παραγγείλει το Grande Panda σε ηλεκτρική ή υβριδική έκδοση.

Το Panda είναι από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα πόλης στην Ευρώπη, παρά τα αρκετά χρόνια που... κουβαλά στην πλάτη του. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025 η Fiat λανσάρει το διάδοχό του, με το όνομα Grande Panda. Οι εξωτερικές του διαστάσεις (μήκος 3,99 μέτρα, πλάτος 1,76 μ. και ύψος 1,57 μ.) είναι αρκετά compact και όμως προσφέρει μία ευρύχωρη καμπίνα και ικανοποιητικό χώρο αποσκευών (έως 361 λίτρα στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση).

Στην Ελλάδα, θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Άρα λογικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα μάθουμε τις τιμές του. Ενδεικτικά, στην Ιταλία αρχίζουν από τα 16.950 ευρώ για το υβριδικό μοντέλο και από τα 23.900 ευρώ για το ηλεκτρικό.

Ο βασικός εξοπλισμός του Grande Panda περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο συστημάτων που αναλαμβάνουν την άνεση, την ασφάλεια και την υποβοήθηση του οδηγού. Μεταξύ άλλων υπάρχουν πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control και έξυπνος περιοριστής ταχύτητας, μαζί με ενεργό σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος και διατήρησης στην λωρίδας κίνησης.

