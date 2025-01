O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε συνομιλίες με τον καλό του φίλο και πρώην αντίπαλο στη Formula 1 με θέμα την ιταλική ομάδα.

Την καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψει του επίσημου ντεμπούτου του με τη Scuderia Ferrari θέλει να κάνει ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός έγινε κάτοικος Μαρανέλο και οδήγησε για πρώτη φορά μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας σε δοκιμές στην πίστα του Φιοράνο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ο 40χρονος βρίσκεται καθημερινά στο εργοστάσιο ώστε να γνωριστεί με τους νέους του συναδέλφους και να δουλέψει μαζί με τους μηχανικούς του ενόψει της νέας σεζόν. Η προετοιμασία του θα είναι πολύ σημαντική, καθώς πρέπει να εγκλιματιστεί σε ένα νέο περιβάλλον, έπειτα από 12 χρόνια στη Mercedes-AMG F1.

Για να προετοιμαστεί κατάλληλα για το ντεμπούτο του με τη Ferrari, o Χάμιλτον κάλεσε έναν καλό του φίλο, με τον οποίο έδωσαν πολλές μάχες εντός πίστας στο παρελθόν. Σύμφωνα με την corriere della sera, o Βρετανός είχε συνομιλίες με τον πρώην οδηγό της F1, Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος είχε στο παρελθόν οδηγήσει για τη Scuderia.

