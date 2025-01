Ο πρώην μηχανικός της Ferrari που συνεργαζόταν στενά με τον Φελίπε Μάσα βλέπει πιστεύει πως υπάρχουν μόνο θετικά με την υπογραφή του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

Σε ρυθμούς Λιούις Χάμιλτον κινείται ο κόσμος της Formula 1 κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Ο Βρετανός ετοιμάζεται για την πρώτη του επίσκεψη στο εργοστάσιο του Μαρανέλο και το ντεμπούτο του με κόκκινο μονοθέσιο σε πίστα.

Δεν είναι μόνο οι φίλοι της Formula 1 που θέλουν να δουν τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή με την ιταλική ομάδα. Ο πρώην αρχιμηχανικός της Ferrari, Ρομπ Σμέντλεϊ, δηλώνει μεγάλος οπαδός του Βρετανού και πιστεύει πως έχει πολλά να προσφέρει στο Μαρανέλο.

«Είμαι τεράστιος οπαδός του Λιούις. Τον αγαπάω γι’ αυτά που κάνει για το σπορ και γι’ αυτά που κάνει εκτός της F1. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα πάει στη Ferrari. Πιστεύω πως είναι η σωστή κίνηση. Είναι περίεργο για εμάς που ένας οδηγός τέτοιου βεληνεκούς με τόσες επιτυχίες με μία ομάδα πάει ξαφνικά σε άλλη. Μέσα σε δύο μήνες στη Ferrari θα είναι σαν να ήταν ανέκαθεν οδηγός της», είπε ο Βρετανός.

Not long until we’re back down under 🇦🇺🦘 pic.twitter.com/NhxPWPAqbj